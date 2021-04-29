Samsun'dan kısa kısa
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Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Ladik Emniyet Müdürü İlhan Güler, vatandaşlara telefon dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu.

Ladik Emniyet Müdürü İlhan Güler, vatandaşlara telefon dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu.

Güler, yaptığı açıklamada, son zamanlarda gelişen teknolojik imkanları kullanan dolandırıcıların mağdurları telefonla arayarak kendilerini polis, asker ya da savcı olarak tanıttığını belirtti.

Dolandırıcıların vatandaşları kandırmak için çeşitli yöntemler de denediklerini anlatan Güler, "Size adınızın terör operasyonunda geçtiğini söyleyerek polis karakolundan arıyorlarmış gibi konuşuyorlar. Arka planda telsiz sesi duyuruyorlar. Bazı vatandaşlarımız buna inanarak para ve ziynet eşyalarını veriyor. Bu tür telefonlara asla itibar etmeyiniz. Telefonunuza gelen SMS metinlerinde aramanızı istedikleri numaraları kesinlikle aramayın. Hemen 155 Polis İmdat hattını arayın ya da emniyet birimine müracaat edin." dedi.

Kızılay Şenlendirme Projeleri kapsamında üç etkinlik düzenlendi

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğünce, Kızılay Şenlendirme Projeleri kapsamında hazırlanan Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor Projesi kapsamında iki, Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri Projesi kapsamında ise engelliler için bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor Projesi kapsamında Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde ve Havza Fen Lisesinde iki ayrı etkinlik düzenlendi.

Etkinliklerin ilk bölümde Samsun AFAD Müdürlüğü eğitimcisi Zekai Doğan tarafından okul idareci ve öğretmenlerine afetler ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İkinci bölümünde ise AFAD çalışanları tarafından eğitimlere katılanlara merkez bahçesinde AFAD çadırının kurulumu hakkında bilgiler verilerek katılımcılarla birlikte çadır kuruldu.

Ayrıca okul binalarında Afet Farkındalık Panosu oluşturuldu.

Özel Eftal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri Projesi kapsamında özel öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, etkinliğe katılanlarla sohbet ederek çikolata ikram etti.

Çörekçioğlu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda kısıtlamaların sona ereceği 17 Mayıs'a kadar tüm etkinlikleri durdurduklarını belirterek, "İnşallah kısıtlamaların sonunda projelerimiz kapsamında etkinliklerimize devam edeceğiz. Kısıtlama süresinde ihtiyaç sahibi halkımızın yanında olmak için yardım çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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