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Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Ladik Kaymakamı Adem Eser ile Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Ladik Kaymakamı Adem Eser ile Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Eser ve Özel, kırsal Büyükkızoğlu, Deliahmetoğlu, Sarıksızoğlu, Nusratlı ve Doğankaş mahallelerine yaptığı ziyarette vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Gösterdikleri misafirperverlikten dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Eser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.

Eser ve Özel, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şahin, Ladik Belediyesi Sıfır Atık Müdürü İsmail Kubilay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seyit Ahmet Tablacı da bulundu.

Üreticilere zirai ilaçların dikkatli kullanılması uyarısı

Ladik Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, üreticilere zirai ilaçların bilinçli kullanılması uyarısında bulundu.

Dal, bugünlerde gerek hububat ekili arazilerde gerekse meyve bahçelerinde yabancı ot ve çeşitli hastalıklara karşı ilaçlı mücadele çalışmalarına başlandığını söyledi.

Zirai ilaç kullanım öncesi üzerindeki etikette yazılı bilgilerin okunması ve etikette belirtilen ölçülere göre ilaç kullanılması gerektiğini belirten Dal, "İlacın doğru miktarda kullanılması hem insanlar hem diğer canlılar ve çevrenin zarar görmemesi için önemlidir. Bilinçsiz ilaç kullanımı arı ölümleri ile büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarında zehirlenmelere yol açabilir." dedi.

Dal, ilaç uygulayanların sağlık yönünden koruyucu elbise giymeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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