Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Ladik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ramazan ayı dolayısıyla şehit ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldığı bildirildi.

Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var

Ladik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ramazan ayı dolayısıyla şehit ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldığı bildirildi.

Ladik Kaymakamı ve SYDV Mütevelli Heyeti Başkanı Adem Eser, alınan karara göre bir şehit ailesi ile 420 ihtiyaç sahibi aileye toplam 150 bin lira tutarında alışveriş kuponu dağıtıldığını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine dağıttıkları alışveriş kuponunun sadece çarşı esnafı için geçerli olduğunu belirten Eser, "Ramazan yardımı olarak şehit ailesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi yerine alışveriş kuponu verilmesini uygun gördük. Vatandaşlarımız, kuponunda yazılı tutar kadar çarşı esnafından ihtiyacını alabilecek. Esnaf da fatura ile vakfınıza başvuruda bulunarak ödemesini alabilecek." dedi.

Kaymakam Eser, alışveriş kuponu uygulaması ile çarşı esnafının da ekonomik yönden desteklenmiş olduğunu kaydetti.

2020 yılı 2. dönem buzağı destekleme başvurusu açıklaması

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, 1 Nisan'da başlayan 2020 yılı 2. dönem buzağı destekleme başvurularının 15 Haziran'da sona ereceğini hatırlattı.

Geçen yıl 31 Aralık'a kadar birinci dönemde başvurusu olan yetiştiricilerin ikinci dönemde başvuru yapamayacağını belirten Demir, "Herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiricilerimiz başvurularını doğrudan bağlı bulundukları ilçe müdürlüklerine veya koronavirüs salgını nedeniyle 'edevlet.tarbil.gov.tr' adresinden yapabilir ancak bunun için buzağının 2020 yılı içinde doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslaha kayıtlı, en az 4 ay süreyle yaşamış ve programlı aşılarının yapılmış olması gerekli. Diğer taraftan ilk kez doğum yapan düvelerin buzağılama yaşı en fazla 810 gün olmalı ve yine son olarak İneklerde bir önceki buzağı ile arasında 450 gün olmalı." dedi.

Yetiştiricilerin buzağı desteklemesi konusunda il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden de bilgi alabileceklerini anlatan Demir, süresinde yapılmayan tüm başvuruların geçersiz olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:47:03. #1.14#

title