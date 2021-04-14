Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'dan kısa kısa

Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, randevu sırası gelen vatandaşların aşısını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun testi pozitif çıktı
Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun testi pozitif çıktı
Umut olacaktı, kabusa döndü! Danimarka bir ilke imza atıp AstraZeneca aşısını kullanmayı tamamen bıraktı
Umut olacaktı, kabusa döndü! Danimarka bir ilke imza atıp AstraZeneca aşısını kullanmayı tamamen bıraktı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, randevu sırası gelen vatandaşların aşısını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Saygılı, AA muhabirine, Kavak'ta toplamda 6 bin 450 doz koronaviüs aşısı yapıldığını belirtti.

Bazı kişilerce koronavirüs aşısı ile ilgili olumsuz iddialar dile getirildiğini aktaran Saygılı, "Koronavirüs salgınının etkisiz hale getirilmesi konusunda devletimiz tüm imkanlarını kullanmakta. Mücadele konusunda önemli ölçüde aşı çalışmalarına da devam etmekte. Bu zamana kadar ilçemizde yapılan aşı sonrası hiçbir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Hiçbir vatandaşımız yanlış ve kulaktan dolma sözlere itibar etmeden sırası geldiğinde aşılarını olsun." dedi.

Saygılı, aşısını yaptıranların da salgın ile mücadele kapsamında maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uymaya devam etmeleri gerektiğin vurgulayarak, "Çünkü koronavirüs salgını ancak bizim alacağımız tedbirlerle etkisini kaybeder." ifadesini kullandı.

Müftü Belen'den iftar ve sahur sofralarında israf uyarısı

Kavak Müftüsü Yakup Belen, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara israf uyarısında bulundu.

Belen, AA muhabirine, "Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez" ayetini hatırlattı.

Bu yıl ramazan ayında koronavirüs salgını nedeniyle toplu iftar programlarının yapılamayacağını belirten Belen, "Sadece toplu olarak verdiğimiz iftarlarda değil, evlerimizdeki iftar ve sahur sofralarımızda da israf olmasın. Bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca tüketimin varlığı, çöpe atılmış ekmek, çöpe dökülmüş yemek görüyoruz. Bu da maalesef acı bir gerçektir." ifadesini kullandı.

Müslümanların tüketim ahlakına sahip olması gerektiğine dikkati çeken Belen, şunları kaydetti:

"Allah'ın haram kıldığı bir şeye harcama yapıyorsak o tamamen haramdır. Helal alanlarda ise ihtiyacı esas alacağız. Helal ve meşru yollardan elde ettiğimiz nimetleri tüketme hakkına sahibiz ama sorumsuzca ve sınırsızca tüketim hakkımız yok. Eğer yeme ve içmede ihtiyacımızdan fazla tüketimde bulunursak sağlığımıza da zarar veririz. Sağlığımıza zarar verdiğimiz zaman hem ekonomik kaynakları hem de sağlığımızı israf ederiz. Bu vesileyle evlerimizde kurduğumuz iftar ve sahur sofralarımızda israftan kaçınmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Ajda Pekkan Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Ali Palabıyık Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 17:20:35. #1.14#

title