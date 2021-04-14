Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, randevu sırası gelen vatandaşların aşısını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, randevu sırası gelen vatandaşların aşısını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Saygılı, AA muhabirine, Kavak'ta toplamda 6 bin 450 doz koronaviüs aşısı yapıldığını belirtti.

Bazı kişilerce koronavirüs aşısı ile ilgili olumsuz iddialar dile getirildiğini aktaran Saygılı, "Koronavirüs salgınının etkisiz hale getirilmesi konusunda devletimiz tüm imkanlarını kullanmakta. Mücadele konusunda önemli ölçüde aşı çalışmalarına da devam etmekte. Bu zamana kadar ilçemizde yapılan aşı sonrası hiçbir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Hiçbir vatandaşımız yanlış ve kulaktan dolma sözlere itibar etmeden sırası geldiğinde aşılarını olsun." dedi.

Saygılı, aşısını yaptıranların da salgın ile mücadele kapsamında maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uymaya devam etmeleri gerektiğin vurgulayarak, "Çünkü koronavirüs salgını ancak bizim alacağımız tedbirlerle etkisini kaybeder." ifadesini kullandı.

Müftü Belen'den iftar ve sahur sofralarında israf uyarısı

Kavak Müftüsü Yakup Belen, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara israf uyarısında bulundu.

Belen, AA muhabirine, "Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez" ayetini hatırlattı.

Bu yıl ramazan ayında koronavirüs salgını nedeniyle toplu iftar programlarının yapılamayacağını belirten Belen, "Sadece toplu olarak verdiğimiz iftarlarda değil, evlerimizdeki iftar ve sahur sofralarımızda da israf olmasın. Bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca tüketimin varlığı, çöpe atılmış ekmek, çöpe dökülmüş yemek görüyoruz. Bu da maalesef acı bir gerçektir." ifadesini kullandı.

Müslümanların tüketim ahlakına sahip olması gerektiğine dikkati çeken Belen, şunları kaydetti:

"Allah'ın haram kıldığı bir şeye harcama yapıyorsak o tamamen haramdır. Helal alanlarda ise ihtiyacı esas alacağız. Helal ve meşru yollardan elde ettiğimiz nimetleri tüketme hakkına sahibiz ama sorumsuzca ve sınırsızca tüketim hakkımız yok. Eğer yeme ve içmede ihtiyacımızdan fazla tüketimde bulunursak sağlığımıza da zarar veririz. Sağlığımıza zarar verdiğimiz zaman hem ekonomik kaynakları hem de sağlığımızı israf ederiz. Bu vesileyle evlerimizde kurduğumuz iftar ve sahur sofralarımızda israftan kaçınmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay