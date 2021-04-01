Samsun'dan kısa kısa

Ladik Kaymakamlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ladik Kaymakamlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Adem Eser başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar ve İlçe Emniyet Müdürü İlhan Güler katıldı.

Toplantıda, ilçenin genel asayiş durumu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan kararların takibi ve alınması gereken ilave tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, kontrol noktalarında yapılan denetimler ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin durum da değerlendirildi.

Vatandaşların Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirlere uyum sağlamasından dolayı memnuniyetini dile getiren Eser, vatandaşların yoğunlukla bulunduğu halk pazarı, cadde, park gibi yerler ile okul servis araçlarında denetimlerin sıklaştırılmasını, bilgilendirmelerde bulunulmasını istedi.

Kavak'ta jandarmadan Kovid-19 denetimi

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında ekipler, Çakallı bölgesinde gerçekleştirdikleri denetimde, iş yerlerinde HES kodu sorgulaması yapıldı, maske takma, hijyen ve sosyal mesafe zorunluluğuna uymaları konularında uyarıldı.

Ayrıca işletme sahipleri ve vatandaşlar, uygulamalar konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay