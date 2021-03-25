Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan semaver yapım fabrikasını ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan semaver yapım fabrikasını ziyaret etti.

Çalışmaları hakkında fabrika yetkililerinden bilgi alan Saygılı, fabrika çalışanlarının da talep ve sorunlarını dinledi.

İş yerlerinin her zaman destekçisi olduğunu vurgulayan Saygılı, "Fabrika, bulunduğu yerin ve memleketin ekonomisine katkı sağlar. İşsizlik dolayısıyla gençlerimiz daha önceleri baba ocağını terk ederek çeşitli il ve ilçelere gitmişler. Haliyle Kavak ilçesi önemli miktarda göç vermiş. İlçede ikamet edenlerin sayısında devamlı düşüş olmuş. Artık ilçemiz sanayileşme dönemine girdi. Yeni kurulan ve kurulmaya devam eden fabrikalar ve atölyeler sayesinde bu zamana kadar işsizlik nedeniyle göç veren ilçemiz göç alır duruma gelecektir." dedi.

Ziyarette Kavak Organize Bölgesi Müdürü Ali İhsan Uzun da bulundu.

Kovid-19 ile mücadele kurallarına uyulması uyarısı

Samsun'un Kavak ilçesinde görevli aile hekimi Emre Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yapılan aşı randevusuna vatandaşların uyum sağladığını belirtti.

Yalçın, sağlık ocağına gelmekte güçlük çeken 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılarının ikametgahlarında yapıldığını anlatarak, "Ancak aşı olduk diye tedbirlerde ihmal etmeyiniz. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet ediniz. Mecburiyetiniz olmadığı sürece evinizden çıkmayınız. Ev ziyaretlerine mümkün olduğunca kısıtlama getiriniz. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durunuz." dedi.

Havza Belediyesi ile özel sağlık kuruluşu arasında protokol imzalandı

Havza Belediyesi ve Samsun'da faaliyet gösteren özel bir hastane arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret eden hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Fatih Es ve Havza temsilcisi Seher İyimaya, protokol ile Belediye çalışanlarına sağlanacak imkanlar hakkında bilgi verdi.

Buna göre Havza Belediyesi personeli ve birinci derece yakınlarına, tahlil ve ayakta tedavi gibi hizmetlerde yüzde 30, ameliyat ve günübirlik hizmetlerde ise yüzde 25 indirimli hizmet verilecek.

Özdemir, hastane yetkililerine ziyaret için teşekkür ederek, "Belediye personelimiz adına sizlerle iş birliği yapmak bizleri mutlu etti. Her iki kuruma ve çalışanlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay