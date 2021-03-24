Samsun'dan kısa kısa

Ladik Kaymakamı Adem Eser, Kavak ilçesini ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı ile bir araya gelen Eser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile genel iş yürütümüne ilişkin istişarelerde bulundu.

Eser ve Saygılı, daha sonra Özel Özgüven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Rehabilitasyon merkezi müdürü Ayşe Tekin Aslan ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Eser, rehabilitasyon merkezlerinin zihinsel, işitme ve bedensel engelli öğrencilerin gelişimi yönündeki önemine dikkati çekti.

Kavak'ta Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Kavak Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında halk pazarının kapatılma süresinin uzatıldığı bildirildi.

Kaymakam Ömer Saygılı, AA muhabirine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile perşembe günleri 19 Mayıs Mahallesi'nde kurulan halk pazarının kapatılma süresinin bir hafta daha uzatıldığını söyledi.

Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirlerde başarıya ulaşacaklarını vurgulayan Saygılı, "Koronavirüs vaka sayısında artış olmuştu. Halk pazarımıza Kavak ilçe merkezi haricindeki il ve ilçelerden de vatandaşlar geliyor. İster istemez çeşitli kişiler arasında alışveriş dolayısıyla irtibat sağlanıyor ve haliyle virüs bulaşması oluyordu. Toplum olarak mücadele kurallarına riayet edersek virüsü etkisiz hale getiririz." dedi.

Bu arada çarşamba günleri kurulan Ladik Halk Pazarının da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurulmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay