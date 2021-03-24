Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun'dan kısa kısa

24.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:31
Samsun'dan kısa kısa

Ladik Kaymakamı Adem Eser, Kavak ilçesini ziyaret etti.

Ladik Kaymakamı Adem Eser, Kavak ilçesini ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı ile bir araya gelen Eser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile genel iş yürütümüne ilişkin istişarelerde bulundu.

Eser ve Saygılı, daha sonra Özel Özgüven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Rehabilitasyon merkezi müdürü Ayşe Tekin Aslan ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Eser, rehabilitasyon merkezlerinin zihinsel, işitme ve bedensel engelli öğrencilerin gelişimi yönündeki önemine dikkati çekti.

Kavak'ta Kovid-19 tedbirleri artırıldı

Kavak Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında halk pazarının kapatılma süresinin uzatıldığı bildirildi.

Kaymakam Ömer Saygılı, AA muhabirine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile perşembe günleri 19 Mayıs Mahallesi'nde kurulan halk pazarının kapatılma süresinin bir hafta daha uzatıldığını söyledi.

Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirlerde başarıya ulaşacaklarını vurgulayan Saygılı, "Koronavirüs vaka sayısında artış olmuştu. Halk pazarımıza Kavak ilçe merkezi haricindeki il ve ilçelerden de vatandaşlar geliyor. İster istemez çeşitli kişiler arasında alışveriş dolayısıyla irtibat sağlanıyor ve haliyle virüs bulaşması oluyordu. Toplum olarak mücadele kurallarına riayet edersek virüsü etkisiz hale getiririz." dedi.

Bu arada çarşamba günleri kurulan Ladik Halk Pazarının da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurulmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Türkan Şoray Jason Statham
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:33:47. #1.15#
title