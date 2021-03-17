Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin yok edilmek istenen bir milletin, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya gösteren kahramanlık öyküsü olduğunu vurguladı.

Çanakkale Zaferi'nin milli ve manevi değerlere bağlılığın dünyaya ilanı olduğuna işaret eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Çanakkale zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en gurur verici zaferlerden ve en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Çanakkale, bu vatanın canlar pahasına nasıl korunduğunun, bu ülkenin nasıl kurulduğunun en önemli örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bir asır önce sahip oldukları askeri ve teknolojik güce güvenerek Çanakkale'ye gelenler, milletimizin iman gücü karşısında asla unutamayacakları bir ders almışlardır. Bugün bizlere düşen birlik ve beraberliğimizi korumak, vatanımıza ve bağımsızlığımıza o günkü azim ve kararlılıkla sahip çıkmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaymakam Saygılı market açılışına katıldı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, bir marketin açılışına katıldı.

Mehmet Paşa Mahallesi'nde Tugay Demirhan'a ait marketin açılışıha Saygılı'nın yanı sıra Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, İlçe Müftüsü Yakup Belen, İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile davetliler katıldı.

Müftü Belen tarafından dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Saygılı, iş yerlerinin ilçe ekonomisine, istihdama katkıda bulunduğunu belirterek, işletme sahibine bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Kaymakam Saygılı'dan OSB ziyareti

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Ali İhsan Uzun'u ziyaret etti.

Saygılı, Uzun'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kavak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet halinde 28, inşaat halinde ise 12 firmanın bulunduğunu belirten Uzun, toplam 659 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Verdiği bilgilerden dolayı Uzun'a teşekkür eden Saygılı, yeni teşvik sistemiyle Kavak Organize Sanayi Bölgesinde iş yerlerinin ve istihdamın artacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay