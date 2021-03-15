Samsun'dan kısa kısa

Kavaklı milli sporcu Cemil Tarık Altıngöz'ün 68 kiloda 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda ikinci olduğu bildirildi.

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Nazım Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Milli Sporcusu Kavak nüfusuna kayıtlı Cemil Tarık Altıngöz'ün Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 10-17 Mart 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish open 2021) karşılaşmalarında gümüş madalyanın sahibi olduğunu söyledi.

İstanbul'da devam eden ve 17 Mart'ta sona erecek turnuvaya 46 ülkeden bin 590 sporcunun katıldığını ifade eden Demirci, antrenörlüğünü yaptığı Altıngöz'ü tebrik etti.

Havza'da birinci basamak hizmet binası temel kazı çalışmaları başladı

Havza ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan birinci basamak hizmet binasının temel kazı çalışmaları başladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Sağlık Bakanlığı tarafından ilçedeki birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde halka ulaştırılması amacı ile inşasına başlanan hizmet binasının başlanan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İnşasına başlanan hizmet binasında toplum sağlığı merkezi, sağlıklı yaşam merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri ile aile hekimlerini bünyesinde bulunduracak.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir binanın sağlık hizmetlerinin halka eşgüdüm içinde etkin, hızlı ve işlevsel bir şekilde sunulması için Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen sağlık yatırımları kapsamında yapıldığını ifade ederek, "Söz konusu hizmet binası için daha önceden İcadiye Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Merkezi arkasında yaklaşık 700 metrekarelik bir alanın tahsisi yapılmıştı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından binanın yapımı için çalışmalara başlandı. İnşallah bir yıl içinde yeni hizmet binası yapımı tamamlanacak ve halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Hizmet binasının ilçemizde emeği geçen milletvekillerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ederim." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan da yapılan bina ile ilçede tüm birinci basamak sağlık hizmetleri birimlerinin tek çatıda toplayacağını belirterek, " Bu çalışmayla toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, sağlıklı yaşam merkezi birimleri tek bir binada, aynı çatı altında toplanacak." dedi.

Kayan hizmete girecek bina ile halkın sağlık hizmetlerine hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaşacağını vurguladı.

Havza Ziraat Odası taş toplama makinesi aldı

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, taş toplama makinesi ve fide burgu makinesi alarak çiftçilerin hizmetine sunduğunu belirtti.

Oda Başkanı Coşkun Genç tarafından Havza Ziraat Odası önünde, alınan makinelerin tanıtımı yapıldı.

Genç, "Çiftçilerimize söz verdik ve sözümüzde durduk. Çiftçilerimizin kullandığı tarımsal arazilerin bir kısmı taşlık ve sarp arazilerden oluşuyor. Bu yüzden ilçemiz için bir ihtiyaçtı. Biz de oda olarak bu ihtiyacı karşıladık ve çiftçilerimizin hizmetine sunduk." dedi.

Havza'da paket servis yapan iş yerleri denetlendi

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Havza Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan dinamik denetim ekipleri tarafından paket servis yapan iş yerlerini denetlendi.

Denetimde koronavirüs kapsamındaki önlemlere uyulup uyulmadığına bakılarak, tedbirler hatırlatıldı. İlçede oluşturulan 5 dinamik denetim ekibince yaklaşık lokanta, çiğ köfte salonu, pide ve köfte solanları denetlendi.

Altmış yedi iş yerinde gerçekleştirilen denetimlerde içeride bulunması gereken uyarı levha ve tabelaları ile uyarıcı işaretler, dezenfektan noktaları denetlenerek İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim (İSDEM) uygulamasına anlık olarak işlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay