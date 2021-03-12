Samsun'dan kısa kısa

Kavak İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Yöntem, ziyarette Saygılı'ya sorumluluk bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yöntem, polis kontrol noktalarında ve iş yerlerine yönelik kontrol ve denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konularında bilgilendirmeye ağırlık verdiklerini kaydetti.

Verdiği bilgilerden dolayı Yöntem'e teşekkür eden Saygılı, koronavirüs salgını ile mücadelenin önemine dikkati çekti.

Saygılı, özellikle vatandaşların yoğun olduğu park, cadde, düğün salonu, otogar ve iş yerlerinde kontrol, takip ve denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.

Havza'da market, manav ve büfelerin denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Havza Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan dinamik denetim ekipleri tarafından gıda, şarküteri ve kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerini denetlendi.

Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden oluşan denetim ekibi tarafından denetim yapıldı.

Denetimde koronavirüs kapsamındaki önlemlere uyulup uyulmadığına bakılarak, tedbirler hatırlatıldı.

İlçede oluşturulan 5 dinamik denetim ekibince yaklaşık 120 iş yerinde gerçekleştirilen denetimlerde içeride bulunması gereken müşteri sayısı, uyarı levha ve tabelaları ile uyarıcı işaretler, dezenfektan noktaları denetlenerek İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim (İSDEM) uygulamasına anlık olarak işlendi.

Kaymakam Yılmaz, denetimlerin aralıksız devam ettiğini dile getirerek, "Bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerine uymalıyız. Bu amaçla dinamik denetim süreci başladı. Belirlenen program dahilde tüm sektörlerde denetimlerimiz devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay