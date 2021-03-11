Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında,12 Mart 1921'de TBMM'de milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın Türk milletinin diriliş destanı olduğunu belirtti.

Mehmet Akif'in vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdatlarının ortak duygusu ve inancının sembolü olduğunu anlatan Saygılı, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren ve yine her mısrasın da Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel bir biçimde yansıtmaktadır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini yeni nesillere aktaran abide şahsiyetlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nın zor zamanlarında ecdadımıza umut ışığı olmuştur. Akif, Türk milletinin içerisinde bulunduğu o zor zamanlarda hiçbir zaman umudunu ve inancını kaybetmeden Milli Mücadele'nin heyecanını mısralara aktararak tarihi bir şahlanışın müjdecisi olmuştur. Haliyle milli marşımız, tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan bir tarihi belgeydi. Bu vesileyle Mehmet Akif'in, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasına yürekten iştirak ederek, bizlere bu güzel vatanı emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz silah arkadaşlarını, bizi biz yapan değerlerimizi yüreklerimizde her daim hissetmemize vesile olan anlamlı marşı bizlere hediye eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kavak'ta semt pazarında ürün son kullanım ve ambalaj denetimi yapıldı

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanlığınca halk pazarında pazar esnafına yönelik denetim yapıldı.

Dernek başkanı Erdal Şahin, denetimlerde kuru gıda satış tezgahlarında ürünlerin son kullanım tarihleri, ürün ambalajları, fahiş fiyat ile fiyat etiketlerinin usulüne uygun ve görünür şekilde yazılması konusunda denetim yapıldığını söyledi.

Denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığını dile getiren Şahin, "Semt pazarımızda yaptığımız çalışmalarımızda müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Perşembe günleri kurulan semt pazarımızdaki kuru gıda satış tezgahlarında ürünlerin denetimini yaptık. Pazarcı esnaflarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay