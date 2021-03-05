Samsun'dan kısa kısa

Havza Belediyesi ekipleri tarafından park ve bahçelerde budama, temizlik ve dezenfekte yapıldı.

Havza Belediyesi ekipleri tarafından park ve bahçelerde budama, temizlik ve dezenfekte yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçe Şefliğine bağlı ekipler, ilçe merkezinde meydan, park, bahçe, meydan ve refüjlerde budama, yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Kevser Camisi ve Parkı'nda yapılan çalışmalar kapsamında bitki bakım ve budaması, ardından yıkma ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Ardından dezenfekte ekipleri tarafından bank, çöp kutuları ve cami etrafı dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yapılan çalışmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütüldüğünü belirterek, "İlçemizde pandemi ile mücadelemiz olanca hızı ile devam etmekte. Ekiplerimiz çalışmalarına ara vermiyor." dedi.

Havza'da motosikletli trafik polisi şahin timi göreve başladı

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik ve asayiş olaylarına daha hızlı müdahale etmek amacıyla oluşturulan motosikletli trafik polisi şahin timi, göreve başladı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Ankara-Samsun kara yolu üzerinde olması nedeniyle kaza ve trafik olaylarına hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla oluşturulan motosikletli trafik polisini hizmete sunduklarını söyledi.

Halkın güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasının çağdaş devletin temel görevlerinden olduğunu vurgulayan Balcı, "Polis teşkilatımız da adalet ve eşitlik çerçevesinde yasalardan aldığı gücü milletimizden aldığı destek ile birleştirerek canı pahasına halkımızın güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu anlamda hizmete giren motosikletli trafik polisi şahin, gücümüze güç katacaktır." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Özdemir'den Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

İlçe teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Yeniden Refah Partisi Havza İlçe Başkanı ve yöneticiler, resmi kurum ve kuruluş ziyaretlerine başladı.

İlçe Başkanı Mehmet Özdemir ve Başkan Yardımcısı Mustafa Sezer, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e ziyarette bulundu.

Özdemir, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Sizlere görevlerinizde başarılar dilerim. Havza ilçemizdeki partiler arası iyi niyet diyalogları içinde ilçemize ve halkımıza hizmet etmek gayretindeyiz." dedi.

Mehmet Özdemir ise ilçelerine, bölgelerine ve ülkelerine hizmet etmek için yola çıktıklarını kaydetti.

Mehmet Özdemir, Sebahattin Özdemir'e Necmettin Erbakan'ın "Davam" isimli kitabını hediye etti.

AK Parti İlçe Başkanı Bakır'dan sporculara ziyaret

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tekvando sporcularını ziyaret etti.

Bakır, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 10-15 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Turkish Open Tekvando Turnuvası'na hazırlanan sporcuları kapalı spor salonunda ziyaret ederek, çalışmalarını takip etti.

Sporcuları turnuvaya hazırlayan Kavak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç ve antrenör Nazım Demirci ile sohbet ederek başarılar dileyen Bakır, imkanları dahilinde çeşitli konularda milli sporculara destek vereceklerini söyledi.

Aslankoç ile Demirci da ziyaretinden dolayı Bakır'a teşekkür etti.

Kavak'ta şehit polis memuru Cinsoy anıldı

Kavak'ta şehit polis memuru Nurettin Cinsoy, doğum yeri Divanbaşı köyü şehitliğindeki mezarı başında anıldı.

Çankırı'da Vali Ayhan Çevik'e 5 Mart 1999'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Nurettin Cinsoy için şehadetinin 22. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kur'an okunup dua edilmesinin ardından sona eren programa şehidin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ömer Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, İlçe Müftüsü Yakup Belen ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu