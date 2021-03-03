Samsun'dan kısa kısa

Samsun'un Kavak ilçesi kırsalındaki Emirli Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yüz yüze eğitime başlayan kırsal mahalledeki Emirli Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları çizgi film ve slaytlar eşliğinde anlatıldı.

Öğrenciler tarafından yöneltilen soruları da cevaplandıran ekip, trafik eğitimi ile geleceğin teminatı çocuklarda trafik bilinci oluşturmak ve trafikte olabilecek kazayı en aza indirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Seminer, öğrencilere boyama kitabı ve trafik dedektifleri kartı dağıtımının ardından sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve Emirli Ortaokulu Müdürü Sibel Güngör de öğrencilere yönelik trafik eğitimi programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerine teşekkür etti.

Büyük'ten okullarda Kovid-19 denetimi

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, yüz yüze eğitime başlayan okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Yaşar Doğu İlkokulu ile Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu'nu ziyaret eden Büyük, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla gecikmeli de olsa sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi dileyen Büyük, "Samsun, koronavirüs salgını bakımından çok riskli iller arasında. Sağlığımızı tehdit eden salgını toplum olarak birlikte hareket edersek etkisiz hale getirebiliriz. Bu amaçla okullarımız üzerinde konuşursak, sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan ile maske takma kurallarına uymamız ve bu konularda öğrencilerimize bilgilendirmelerde bulunmalıyız." diye konuştu.

Havza'da kan bağışı kampanyası

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 100 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı otobüsüyle bağış kabul edildi.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste iki gün boyunca 100 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışında bulunanlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu