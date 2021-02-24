Samsun'dan kısa kısa

AK Parti Kavak İlçe Başkanlığında nöbet uygulaması başlatıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, yaptığı açıklamada, her gün partide vatandaşların sorunlarını dinlemek ve yardımcı olmak için bir kişinin nöbetçi olduğunu belirterek, ilçeye ve vatandaşlara daha iyi hizmet edilebilmesi noktasında uygulamaya başladıkları nöbet uygulamasının vatandaşların beğenisini kazandığını söyledi.

AK Parti olarak halka hizmet için var olduklarını ifade eden Bakır, "Bu hizmeti de vermek için gece gündüz çalışmak zorundayız. İlçemizde partimize olan ilgi her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımız başta üye olmak, sorunlarını anlatmak ve mahallelerine davet için partimize geliyor. Bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda ilçemize partimize kayıtlı üye sayısı 5 bin 350'ye yükseldi. Bizim kapımız parti ayrımı yapmadan herkese sonuna kadar açıktır. A partiliymiş B partiliymiş önemli değil. Önemli olanı sorunları bilmek, hizmet yürütümü ile memnuniyet kazanmak ve halkla iç içe olmak." diye konuştu.

Terme Belediyesinden sıfır atık projesi

Terme Belediyesi, sıfır atık projesi ile temiz bir çevre için çalışırken ekonomiye de katkı sağlıyor.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, geleceğe daha temiz bir çevre bırakmak için çevre koruma faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Kılıç, devam eden çalışmalar hakkında bilgi alarak, Terme için çalışan personele teşekkür etti.

Kılıç, "Bizim amacımız, gayemiz Terme'de yaşayan insanların, Türkiye'nin en sağlıklı, hijyen yönünden en olumlu ve ayrıca görüntü yönünden de, en güzel görüntülerin oluştuğu bir ilçede yaşaması. Son bir yıl içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temizlik personellerimiz ekstra bir performans sergiledi. Vatandaşlarımızdan ricamız kurallara daha çok riayet etmeleridir." ifadelerine yer verdi.

Terme'nin ve ülkenin geleceği için üzerlerine büyük görevler düştüğünü hatırlatan Kılıç, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz geride kalan 2019 ve 2020 yılları içinde yaptığı çalışmaların yanı sıra sıfır atık yönetimi ile 9 bin 120 ağacımızın yok olmasını engelledi. Ayrıca Müdürlüğümüz yaptığı çalışmalarla 6 milyon 481 kilovat enerji, 21 bin 299 metreküp su ve 4 bin 474 metreküp depolama alanı tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 240 bin TL katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

TMO Samsun Şube Müdürü Şahinler Havza Ziraat Odası'nı ziyaret etti

Samsun TMO Şube Müdürü Derya Şahinler, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç'i ziyaret etti.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç'ten Havza'da üreticilerin yetiştirmiş olduğu ürünler ve ekim alanlarında ne kadar buğday ve arpa ekimi yapıldığı konularında bilgiler alan ve çiftçiler ile sohbet eden Şahinler, "Saha çalışmaları kapsamında Havza Ziraat Odasını ziyaret ederek, İlçede ekilen ürünler ve alanlar hakkında bilgiler aldık. Toprak Mahsulleri Ofislerinin çalışmaları hakkında bilgiler verdik. Tüm çiftçilerimize bol ürünler dilerim." dedi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ise şunları kaydetti:

"İlçemizde geçen sene ayçiçeği ekimi yoğun olduğu ve ekilen bir arazide üst üste iki kere ayçiçeği ekilemediğinden dolayı, bölgemizin en önemli üretimi olan buğday ekimi bu sene yükseldi. Havzalı çiftçilerimiz tarafından bölgemizde buğday ekimi daha çok tercih edilmekte."

Ziyarete TMO Samsun Şubesi Muhafaza Servis Şefi Canan Ataseven de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay