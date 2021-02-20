Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun'dan kısa kısa

20.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:20
Samsun'dan kısa kısa

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için çalışma başlattı.

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle donan ve yüzeyi karla kaplı Ladik Gölü'nün kenarlarına kuşların aç kalmaması için 100 kilogram yem bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede kış mevsimi süresince hem sokak hayvanları ve hem de kuşlara yiyecek desteğinde bulunmaya devam edileceği belirtildi.

Kavak'ta kamu görevlilerinden hayvanlara şefkat eli

Kavak Belediyesi, elverişsiz hava koşulları nedeniyle sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine 50 kulübe oluşturdu.

Kaymakam Ömer Saygılı'nın isteği üzerine Belediye tarafından sokak hayvanları için hükümet konağı bahçesine de bir kulübe yerleştirildi.

Buradaki kulübede barınan sokak hayvanlarının bakımını ise hükümet konağında görevli kamu görevlileri üstlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde kulübeye gelerek kar ve kulübe temizliği yapan Dernekler Müdürü Mustafa Esen, daha sonra Kaymakamlıkça alınan mamayı kulübenin içine koydu.

Esen, "O hayvanlar Allah'ın bizlere emanet ettiği dilsiz can dostlarımızdır. Sağ olsun, belediye barınma kulübesi kurdu. Bizler de bu hayvanlara yiyecek veriyoruz." dedi.

Kavak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Samsun'un Kavak ilçesinde, yeni tip koronavirus (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizlik hakim oldu.

İlçedeki park, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, trafik yoğunluğunun yaşandığı Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesimi ile Kavak-Asarcık kara yolu ve mahalle grup yollarında diğer günlere göre sessizlik yaşanıyor.

Polis ve belediye zabıta ekipleri de vatandaşları, görevliler haricinde dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Kaymakam Ömer Saygılı, kısıtlamalara uymalarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Prens Harry Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Mesut Özil Nihat Özdemir Osman Özköylü Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Gaziantep Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 16:23:15. #1.16#
title