Samsun'dan kısa kısa

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle donan ve yüzeyi karla kaplı Ladik Gölü'nün kenarlarına kuşların aç kalmaması için 100 kilogram yem bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede kış mevsimi süresince hem sokak hayvanları ve hem de kuşlara yiyecek desteğinde bulunmaya devam edileceği belirtildi.

Kavak'ta kamu görevlilerinden hayvanlara şefkat eli

Kavak Belediyesi, elverişsiz hava koşulları nedeniyle sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine 50 kulübe oluşturdu.

Kaymakam Ömer Saygılı'nın isteği üzerine Belediye tarafından sokak hayvanları için hükümet konağı bahçesine de bir kulübe yerleştirildi.

Buradaki kulübede barınan sokak hayvanlarının bakımını ise hükümet konağında görevli kamu görevlileri üstlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde kulübeye gelerek kar ve kulübe temizliği yapan Dernekler Müdürü Mustafa Esen, daha sonra Kaymakamlıkça alınan mamayı kulübenin içine koydu.

Esen, "O hayvanlar Allah'ın bizlere emanet ettiği dilsiz can dostlarımızdır. Sağ olsun, belediye barınma kulübesi kurdu. Bizler de bu hayvanlara yiyecek veriyoruz." dedi.

Kavak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Samsun'un Kavak ilçesinde, yeni tip koronavirus (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizlik hakim oldu.

İlçedeki park, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, trafik yoğunluğunun yaşandığı Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesimi ile Kavak-Asarcık kara yolu ve mahalle grup yollarında diğer günlere göre sessizlik yaşanıyor.

Polis ve belediye zabıta ekipleri de vatandaşları, görevliler haricinde dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Kaymakam Ömer Saygılı, kısıtlamalara uymalarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay