Samsun'dan kısa kısa

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, mahalleleri konforlu ve güvenli yollara kavuşturduklarını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Oğuzlu Mahallesi'nde sürdürülen beton yol yapım çalışmalarını inceleyen Kılıç, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların yaşam standartlarını artırdıklarını belirtti.

Oğuzlu ve Çamlıca mahallelerinde yeni beton yol çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kılıç, "Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına ne gerekiyorsa bir bir yapacağız. Fen İşleri Müdürlüğümüz de bu kapsamda gerek merkezde gerekse kırsalda hummalı bir şekilde çalışıyor." dedi.

Kavak

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçede başarılı olan jandarma personeline başarı belgesi verdi.

Kaymakam Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk ve başarılı personeli makamında kabul etti.

Saygılı, sohbetin ardından Göktürk ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Eraslan, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sezer Deniz, Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Ateş, Astsubay Çavuş Ramazan Sökmen, Astsubay Çavuş Faysal Kulu, Uzman Jandarma VII. Kademeli Çavuş Ahmet Sarıkaya, Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Zekeriya İçli, Uzman Jandarma V. Kademeli Çavuş Şeniz Güleç, Uzman Jandarma Çavuşlar Sefa Güven, Hakan Sarı, Ali Gümüş, Mustafa İlger, Arif Çamlı ve Umut Turşu'ya başarı belgelerini takdim etti.

Bafra

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın talimatları doğrultusunda belediye zabıta ekipleri tarafından 6502 saylı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında, alışveriş merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

Zabıta müdürlüğü ekipleri, zincir ve yerel marketler ve toptancılarda raf raf dolaşarak, fiyat ve gramaj kontrolleri ile etiket denetimi yaptı.

Fahiş fiyatlarla satış yapılmasına izin vermemek adına zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, temizlik ve gıda ürünlerinde yapıştırılan etiket fiyatları ile kasa fiyatı kontrol edildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı açıklamada, vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdüğü ifade ederek, "6502 saylı Tüketicinin Korunması Kanunu gereğince Bafra'da fahiş fiyat artışına müsaade etmeyeceğiz. Ekiplerimiz bu doğrultudaki denetimlerine devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman