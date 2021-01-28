Samsun'dan kısa kısa

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Fahrettin Kırbıyık, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Ziyaretten ve iyi dileklerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Saygılı, Kırbıyık'a teşekkür etti.

Kaymakam Saygılı, sohbetin ardından Kırbıyık'a ilçede yapımında sona yaklaşılan cezaevi çalışmaları ve genel asayiş durumu hakkında bilgi verdi.

Cezaevinin hizmete girmesiyle birlikte Kavak ilçesi ve ekonomisinin gelişmesinde önemli katkı sağlayacağını belirten Kırbıyık, verdiği bilgiler için Kaymakam Saygılı'ya teşekkür etti.

Ziyarette, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de yer aldı.

Çarşamba'da bulvar yolu çalışması

Terme Belediyesi tarafından 25 metrelik yeni bulvar yoluyla ilgili çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile birlikte yapımına başlanan 25 metrelik bulvar yolunda incelemelerde bulundu.

"Bugün 'bismillah' diyerek Terme'nin çevresini geliştirecek, çehresini değiştirecek en önemli projeye Samsun Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilk kazmayı vurduk." diyen Kılıç, "25 metrelik bulvar yolumuza başladık. Bitirdiğimizde Terme'miz eskisinden daha farklı, çehresi değişmiş, gelişmiş ve potansiyeline kavuşmuş bir ilçe olacak. Rabbimden kazasız belasız projeyi bitirmeyi nasip etmesini diliyorum." ifadesinde bulundu.

Yeni bulvarın ilçenin trafik sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturacağını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Yeni bulvar yolumuz tamamlandığında ilçenin şehircilik konsepti değişecek. Modern ve güzel hale gelecek, çağ atlayacak. Terme'yi yeniden inşa edeceğiz. ilçemiz genişleyecek. Yeni imar alanları ile modern konutlar inşa edilecek. Ayrıca ilçemizin trafik sorunu da çözüme kavuşacak. Bu projemiz için desteklerini esirgemeyen başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanımız Metin Köksal'a teşekkürlerimi sunuyorum."

Yeni hastane kavşağından başlayarak, Fenk, Yenimahalle ve Çay mahallelerini birbirine bağlayacak 25 metrelik yeni bulvar yolu, Gülkent Sitesi kavşağından Samsun-Ordu kara yoluna çıkacak. Bulvarın toplam uzunluğu 4,5 kilometre olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay