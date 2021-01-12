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Samsun'dan kısa kısa

12.01.2021 10:21 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:24
Samsun'dan kısa kısa

Havza ilçesinde merhum gazeteci Abdullah Uyaroğlu kabri başında anıldı.

Havza ilçesinde merhum gazeteci Abdullah Uyaroğlu kabri başında anıldı.

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, Uyaroğlu'nun torunu ve serbest haberci Özgür Uyaroğlu, 25 Mayıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Altun Uyaroğlu, Havza Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında merhum gazeteciyi anarak dua okudu.

Meslektaşları Uyaroğlu için "O hepimiz için bir öğretmendi. Bizler onun bize açmış olduğu yoldan yürümekteyiz." ifadesinde bulundu.

Gazeteciliğe1960 yılında gbaşlayan, Havza'nın Sesi Gazetesi'nin kurucusu ve sürekli sarı basın kartı sahibi ve 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Abdullah Uyaroğlu evli ve 6 çocuk babasıydı.

Vezirköprü'de öğrencilere tablet desteği

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya ile orman köylerindeki öğrencilere tablet hediye edildi.

İlçe merkezine uzak olan 5 mahalledeki öğrenciler için başlatılan kampanya kapsamında 110 tablet bilgisayar öğrencilere verildi.

Belalan Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, "Orman İşletme Müdürlüğümüzün çalışmaları ve sponsor firmalarımızın desteği ile ilçemize uzak 5 mahallemizde toplam 110 öğrencimize tablet bilgisayarları hediye ettik. Bu tabletler sayesinde çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliğini sağlarken uzaktan eğitim fırsatından faydalanmış olacaklar." dedi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu da "Kovid -19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu uzaktan eğitimde çocuklarımıza destek olmak istedik. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak ise "Fidansız ve tabletsiz öğrencimiz kalmasın. Güle güle kullansınlar." ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrencilere hem tablet bilgisayar hem de fidan hediye edildi. Öğrenciler uzaktan eğitimden faydalanacakları için mutlu olduklarını ifade ederken, Belalan Mahallesi Muhtarı Selami Hilal şunları dile getirdi:

"Uzaktan eğitimde öğrencilerimizin bilgisayarı olmadığı için zorluk çekiyordu. Şimdi verilen bu tablet bilgisayarlar sayesinde öğrencilerimiz için büyük bir fırsat oldu. Teşekkür ediyorum."

Törende, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Resul Özata, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü personeli hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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