Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'dan kısa kısa

16.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:07
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Emirli Ortaokulunun "Geleceğin Renkli Çocukların Elinde" isimli eTwinning projesine kurucu ortak oluğu bildirildi.

Kavak Emirli Ortaokulunun "Geleceğin Renkli Çocukların Elinde" isimli eTwinning projesine kurucu ortak oluğu bildirildi.

Emirli Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Asuman Suakıtıcı, AA muhabirine, projenin öğrenciler üzerinde genel kültür ve çeşitli etkinlikler bakımından önemli etkisinin olacağını söyledi.

Projenin Türkiye'nin çeşitli bölgesinde bulunan öğrencilerle tanışma ve sosyal ilişkilerin kurulmasına vesile olacağını belirten Suakıtıcı, "Kuruculuğunu yaptığımız 'Geleceğin Renkli Çocukların Elinde' projesinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğretmenler ve öğrencilerle birlikte çalışmaktayız. Projemiz kapsamında çocuklarda çevre bilinci uyandırmak, çevreyi korumak için birtakım etkinlikler planladık. Şu ana kadar fidan dikimi, atıklardan saksı ve çöp kutusu tasarlama, çevre ile ilgili hikaye yazımı, çevresel atıklar ve geri dönüşüm konulu sunum gibi çeşitli etkinlikleri gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte çevre ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Projemizin yürütülmesinde en büyük desteği Okul Müdürümüz Sibel Güngör'den aldık. Bu konuda desteklerini esirgemeyen başta Okul Müdürümüz Sibel Güngör ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Emirli Ortaokulu Müdürü Sibel Güngör de öğrencilere çevre bilinci, sıfır atık, yazılım ve genel kültür gibi beceri ve gelişimin sağlanması ve kazandırılması konusunda verdiği çalışma ve desteklerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Suakıtıcı'ya teşekkür etti.

CHP Samsun İl Başkanı Türkel'den Havza ziyareti

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ve Yönetim Kurulu üyeleri Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Türkel ve beraberindekiler ilk olarak CHP İlçe Başkanı Halil Alkan ve ilçe yönetimi ile parti binasında bir araya gelerek istişarelerde bulundular.

Türkel, Alkan ile beraberindekiler daha sonra Havza Kaymakamı Metin Yılmaz'ı, ardından Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ile beraberindekilere son olarak Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ederek burada Havza TSO Başkanı Erkan Acar, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

İlgili Haberler

Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Gülben Ergen Defne Samyeli Haluk Bilginer
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Ali Palabıyık Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:10:29. #1.15#
title