Samsun'dan kısa kısa
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Samsun'dan kısa kısa

27.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:17
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 28-29 Kasım günlerinde ilçede görev yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 28-29 Kasım günlerinde ilçede görev yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Saygılı, araç sürücülerinin mağduriyet yaşamaması için görevlendirmenin Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi bölümüne rastlayan Toptepe, merkez ve Çakallı kesimlerinde kura ile belirlendiğini söyledi.

Buna göre 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri Türkiye Petrolleri (Karadeniz Petrol), Termo (Tuba Petrol) ve Best (Çavuşoğlu Petrol) akaryakıt istasyonları nöbetçi olacak.

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Kaymakam Saygılı'dan yol çalışmalarına inceleme

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Bahçelievler Mahallesi'nde yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Kavak Belediyesi iş birliğinde asfalt çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalarını inceleyen Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve yetkililerden bilgi aldı.

İlçe merkezi ile bağlı mahallelerde yürütülen asfalt, yol yapım, yol düzenleme ve çeşitli hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çalışanlarına teşekkür etti.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaklaşık 1250 metrede asfalt çalışmaları yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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