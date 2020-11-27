Samsun'dan kısa kısa

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci değerlendirildi.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci değerlendirildi.

Vali Zülkif Dağlı başkanlığında koronavirüs tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, son dönemde vakalarda artış yaşandığına işaret ederek, maske, sosyal mesafe ve hijyenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Samsun'da halkın rehavete kapılması nedeniyle vaka sayılarında artış gözlendiğini aktaran Demir, "Samsun olarak diğer şehirlere göre çok daha iyi durumdaydık. Son zamanlarda halkımızın rehavetiyle vakalarda artış yaşandı. Bu çok kolay bulaşan bir virüs. Buna karşı duyarlılık çok önemli. 1 milyon 350 bin nüfusumuz var. Bilbordlarla, açık hava anonslarıyla, sosyal medya hesaplarıyla, ailelere hitap eden tanıtımlarla bilgiler verildi, duyurular yapıldı ama neden nasıl bulaştığı da bilinemiyor. Onun için denetimler ve maske çok önemli. Denetim konusunda belediye başkanlarımızın büyük gayreti var. Aile ziyaretlerini kesmemiz lazım." dedi.

Toplantıya Vali Dağlı ve Demir'in yanı sıra İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ile ilçe belediye başkanları katıldı.

SAMULAŞ'tan HES kodu uyarısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele çalışmaları kapsamında çıkardığı genelge ve buna istinaden Samsun Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereğince toplu taşıma araçlarında "elektronik HES Kodu kontrolü" uygulaması başlattı. Vatandaşların kartlarını HES kodları ile eşleştirmeleri için 20 Kasım'a kadar verilen süre, 1 Aralık'a uzatıldı.

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs ve tramvayları kullanan vatandaşlara HES kodu zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Samkartlara HES kodunun tanımlanması süresinin 20 Ekim'den 1 Aralık'a kadar uzatıldığını bildiren Tamgacı, tanımlamanın evden çıkmadan "www.samsun.bel.tr", "www.samulas.com.tr" ve SAMULAŞ mobil uygulaması üzerinden hızlı ve kolayca yapabileceğini aktardı.

Tamgacı, Samsun Büyükşehir Belediyesinin 20 Ekim'den bu yana kişiselleştirilmiş Samkart sahiplerinin biniş bilgilerini her gün Sağlık Bakanlığı ile paylaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Bakanlık, karantinada olması gerekirken dışarıda olan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini bu şekilde yaparak cezai işlem uyguluyor ancak dolaşımda olan 600 bin kart sahibinden 100 bininin HES tanımlaması yapıldı. Samkartlarına HES kodu tanımlanmayan vatandaşlarımız, 1 Aralık'tan sonra otobüs ve tramvaylara binemeyecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün