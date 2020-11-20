Samsun'dan kısa kısa

Kavak'taki ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet bağışı yapıldı.

Kavak'taki ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet bağışı yapıldı.

İş insanları Naif Eker ve Salim Göktaş, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 30 tableti Kaymakam Ömer Saygılı'ya teslim etti.

Eğitime verdikleri destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Eker ve Göktaş'a teşekkür etti.

Eğitime verilen desteğin önemine dikkati çeken Saygılı, kendisine teslim edilen tabletleri ek kısa zamanda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracaklarını kaydetti.

Tabletlerin teslim törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Saygılı da katıldı.

Havza'da KPSS Ortaöğretim Sınavı tedbirleri

Hafta sonu düzenlenecek KPSS Ortaöğretim Sınavı'na Havza'da 1074 adayın katılacağı bildirildi.

İlçede sınav öncesi, Havza Belediyesi ekiplerince 9 okul binası ve 151 salonda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda okul bahçelerine de atık eldiven ve maske kutuları yerleştirildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sınava girecek adaylara başarılar dileyerek, "Adaylarımızın sağlığını korumak için yapılması gereken ne varsa yapmaktayız. Sınav günü ilçe merkezinde adayların geç kalma durumunun önüne geçmek adına araçlarımız hazır bekletilecek. Ayrıca zabıta memurlarımız dışarıdan sınav için gelecek adaylarımıza yardımcı olacak. İlçe merkezimizde Öğrenci Danışma Merkezimiz hizmette olacak." dedi.

Havza Sınav Koordinasyon Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural da KPSS Ortaöğretim Sınavı için gerekli tüm önlemleri aldıklarını dile getirerek, "Sınav girişinde adaylarımıza maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendileri de yanlarında getirebilecek. Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve görevliler dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Sınav salonlarında oturma düzeni, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak." diye konuştu.

ÖSYM Havza Sınav Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilk oturumu cumartesi günü gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ilçede 1074 aday katılacak.

Kavak'ta nöbetçi akaryakıt istasyonları belirlendi

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 21-22 Kasım günlerinde görev yapacak akaryakıt istasyonlarının belirlendiğini bildirdi.

Saygılı, akaryakıt istasyonlarının görevlendirilmesinde adil davranıldığı vurguladı.

Buna göre nöbetçi akaryakıt istasyonları şöyle:

"21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 ila 22 Kasım Pazar günü saat 10.00, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00 ile 23 Pazartesi günü saat 05.00 arasında ilçe merkezinde Opet (An İnşaat Petrol), Toptepe mevkisinde Lukoil (Topkara Petrol) ve Çakallı mevkisinde Termo (Menemenciler Petrol)."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay