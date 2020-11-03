Samsun'dan kısa kısa

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, ilçedeki ortaokul ve liselere ziyarette bulundu.

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, ilçedeki ortaokul ve liselere ziyarette bulundu.

Okulların sorun ve talepleri hakkında okul idarelerinden bilgi alan Büyük, daha sonra yüz yüze eğitime yeni başlayan 5. ve 9. sınıfları ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Büyük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesini istedi.

Okul ziyaretlerinin süreceğini belirten Büyük, ilçedeki tüm okullarda Kovid-19 tehdidine karşı alınması gereken tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bafra'da ilçe güvenlik danışma kurulu toplantısı yapıldı

Bafra ilesinde Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti.

Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve asayiş çalışmaları dolayısıyla emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür etti.

Salgına karşı mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları önemine vurgu yapan Ertürkmen, "Ana konumuz pandemide yaptığımız uygulamalar, bunun toplum destekli polise ve asayişe etkisi. İkinci konu trafik uygulamaları ve okul bölgesindeki uygularımıza kısaca değindik. Biz toplumun huzuru için bir aradayız. Ben ilçe kaymakamı olarak günlük değerlendirmeleri alıyorum ama sizlerin görüşleri de bizler için çok önemli. " dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde emniyet teşkilatının büyük bir özveri örneği gösterdiğini kaydetti.

Gökdoğan, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 642 şahsa 727 bin 647 lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer de jandarma teşkilatının salgınla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Kaymakam Ertürkmen'in yanı sıra Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, daire amirleri, okul aile birliği başkanları ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay