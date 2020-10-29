Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, iş yeri açılışına katıldı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, iş yeri açılışına katıldı.

Uğur ve Nermin Demir'in Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki iş yerinin açılışı, duanın ardından Saygılı ve Sarıcaoğlu tarafından kurdelesi kesilerek yapıldı.

Saygılı ve Sarıcaoğlu, iş yeri sahiplerine hayırlı olması dileğinde bulundu.

Her yeni yatırımın istihdama, ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Saygılı, bereketli ve bol kazanç diledi.

Ladik'te çiftçilere sertifikalı hububat tohumu

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere sertifikalı hububat tohumu ekimi konusunda öneride bulundu.

Demir, AA muhabirine, sertifikalı buğday ve arpa tohumu kullanılmasının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Üreticilerin sertifikalı tohum kullanmaları halinde dekar başına alacağı ürün miktarında artış olacağını belirten Demir, "45 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumunun dağıtımına devam ediyoruz. Ayrıca teslim ettiğimiz tohum bedellerinin ödeme işleminde çiftçilerimize kolaylık sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay