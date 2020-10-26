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Samsun'dan kısa kısa

26.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:53
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcağlu, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcağlu, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Sarıcaoğlu, Kaymakam Saygılı'ya Kavak Belediyesi olarak ilçe merkezinde ve bağlı mahallelerde yürütülen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Saygılı, Başkan Sarıcaoğlu'na teşekkür ederek ilçeye ve vatandaşlara hizmet için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kavak Kaymakamı Saygılı'dan Mevlit Kandili mesajı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, 28 Ekim Çarşamba'yı 29 Ekim Perşembe'ye bağlayan gece kutlanacak "Mevlit Kandili" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, Mevlid Kandili'nin Türkiye ve tüm İslam aleminin her türlü dertlerden ve sıkıntılardan bir an evvel kurtulmasına, İslam ülkelerinde kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesine vesile olmasını dilediğini belirtti.

"Alemlere rahmet elçisi olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan bir Mevlit Kandili'ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte gönülden yaşıyoruz." ifadesinde bulunan Saygılı, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz örnek ahlakını özümsemek, ona duyulan içten sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırladır, aziz milletimiz ve tüm İslam alemi tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bize yol gösteren böyle bir örnek karşısında bizlere düşen görev, Peygamberimizi, içimizde yeniden anlamak ve O'nun bize kazandırdığı, adalet, kardeşlik, sevgi, dostluk, güven, samimiyet, tevazu, hoşgörü, sadakat, vefa gibi değerlere hayatımızda işlerlik kazandırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kavaklı hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve İslam dünyasının 28 Ekim'de kutlayacağımız Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum."

Kaymakam Saygılı'dan Anadolu Lisesine ziyaret

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kavak Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Lisede incelemelerde bulunan Kaymakam Saygılı, Okul Müdürü Aydın Can'dan okul ve öğrenci pansiyonlarında yürütülen tadilat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Saygılı'ya eşlik eden İlçeJandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, getirdiği genel kültür içerikli 30 kitabı okul kütüphanesi demirbaşına kaydedilmek üzere Okul Müdürü Can'a teslim etti.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük d'e hazır bulundu. Kavak Anadolu Lisesi öğrencilerinin, okul ile erkek ve kız öğrenci pansiyonlarında yürütülen tadilat çalışmaları dolayısıyla eğitimlerine Kavak Akşemseddin İmam Hatip Lisesi binasında devam ettikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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