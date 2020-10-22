Samsun'dan kısa kısa
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Samsun'dan kısa kısa

22.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:24
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, Asarcık Hak Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne atanan Alper Barış Doğan'ı ziyaret etti.

Kavak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zekeriya Ersoy, Asarcık Hak Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne atanan Alper Barış Doğan'ı ziyaret etti.

Doğan, Asarcık'ta unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını tespit ederek canlandırılması, meslek edindirmeye yönelik kurslar ve kadınlara ekonomik yönden gelir getirici kurs faaliyetlerinde bulunacaklarını söyledi.

Ersoy, talep halinde Asarcık Halk Eğitimi Merkezine kurs eğitmeni desteğinde bulunabileceğini kaydetti.

Ersoy'un Doğan'a yaptığı ziyarette, Kavak Öğretmenevi Müdürü Ali Soylu ile Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Sorumlusu Mesut Altıngöz de bulundu.

Terme'de zabıta denetimi

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyat artışı ve Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirler konusunda denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri marketlerde bir yandan hijyen, gramaj ve etiket denetimi yaparken diğer yandan da çalışanlara koronavirüs tedbirlerini hatırlatarak, uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli denetimleri yapmayı sürdüreceğiz. Halkımızın sağlığı söz konusu olduğunda asla müsamaha göstermeyiz. Ekiplerimiz korona salgınına karşı düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerine devam ediyor. Bunun yanında pandemi sürecinde oluşabilecek fahiş fiyat artışlarına karşı da denetimlerimiz sürüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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