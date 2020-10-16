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Samsun'dan kısa kısa

16.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:08
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Halk Eğitim Merkezince (HEM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir alınmaya devam ediliyor.

Kavak Halk Eğitim Merkezince (HEM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir alınmaya devam ediliyor.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, her cuma günü kendisi de dahil olmak üzere tüm çalışanlarla çalışma büroları, toplantı ve konferans salonlarının dezenfekte edildiğini söyledi.

Koronavirüs salgınının, alınacak önlemlerden daha etkin olmadığını vurgulayan Ersoy, "Kamu kuruluşları ve vatandaşlar olarak toplu halde mücadele kurallarına uyarsak salgını etkisiz hale getiririz. Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha etkili değil." dedi.

Özel'den Bolat Mahallesi'ne ziyaret

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Bolat Mahallesi'ni ziyaret etti.

Özel, ziyarette, devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını denetleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Özel, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Amacının hizmet belediyeciliği ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutmak olduğunu belirten Özel, "67 mahalleye de eşit hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Planlı ve belirlediğimiz program dahilinde hizmetin gitmediği mahallemiz kalmayacak." dedi.

Kavak Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yangöz emekli oldu

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Abdullah Yangöz, emekliye ayrıldı.

Yaş haddinden emekli olan Yangöz, AA muhabirine, çeşitli il ve ilçelerdeki 44 yıllık meslek hayatının 19 yılını öğretmenlik ve müdür yardımcılığı, 25 yılını ise il ve ilçe milli eğitim müdür yardımcılığı yaparak geçirdiğini söyledi.

Şube müdürü olarak Kavak ilçesinde meslek hayatını tamamladığını dile getiren Yangöz, "Geleceğine güvenle bakabilen, vatanına, milletine, dinine, devletine sahip iyi birer insan yetiştirilmesi konusunda özen gösterdim. Ata'mızın geleceğimizi emanet ettiği gençlerimizin yetiştirilmesinde babacan tavrımdan, siyasi, ahlaki tavırlarımdan ödün vermemeye özen gösterdim. Elimde olmadan üzdüklerimden haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben de herkese hakkımı helal ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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