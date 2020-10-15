Samsun'dan kısa kısa

Ladik Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Ladik Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Güler, vatandaşlardan kendisini polis, jandarma, hakim, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere kimlik bilgilerini, kredi kartı ya da banka kartı numaralarını ve şifrelerini vermemeleri gerektiğini söyledi.

Hiçbir polis, jandarma, hakim, savcı veya kamu görevlisinin vatandaştan para istemeyeceği uyarısında bulunan Güler, "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp hatlarının teröristlerce kullanıldığını, terör örgütlerine yardımda bulunduğunuzu söyleyen kişiler dolandırıcıdır. Savcı, polis veya kamu görevlisi kimseden her ne şekilde olursa olsun hesap numarası, para veya altın istemez. Bu kişilere itibar etmeyiniz ve inanmayınız." dedi.

Dolandırıcıların yakalanması konusunda vatandaşların desteğine ihtiyaçlarının olduğuna işaret eden Güler, bu tür telefon alan kişilerin en kısa zamanda güvenlik güçlerini haberdar etmelerini istedi.

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Şahin'den "pazarcı" açıklaması

Kavak Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin, halk pazarının her pazarcıya açık olduğunu belirtti.

Şahin, AA muhabirine, bazı kişilerce Kavak ilçesi haricinde sebze, gıda ve giyim tezgahı açan seyyar esnafın ilçedeki semt pazarına alınmadığı yönünde söylenti bulunduğunu anlattı.

Bu söylentilerin tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Şahin, "Halk pazarımızda ne kadar tezgah kurulursa o kadar canlılık olur. Kaliteli ürün sergilenir. Bizim amacımız da zaten vatandaş memnuniyetini ön planda tutmaktır. Nereli olursa olsun, nerede ikamet ederse etsin, ilçemize gelmek isteyen her pazar esnafı gereken şartları yerine getirerek kendisine tahsis edilen yerde sergi açabilir." diye konuştu.

Şahin, meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluk halinde Kavak Pazarcılar Derneğine başvurulmasını istedi.

Demir'den "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" mesajı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, yaşamın her alanında var olan kadınların tarımsal faaliyetlerde de önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Toprağın bereketini üretime dönüştüren kadınların ev işleri ve çocuk bakımı yanında gece gündüz demeden tarlasında, bağında ve bahçesinde çalışarak alın teriyle ailesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu anlatan Demir, "Haliyle toplum olarak ayakta kalmamızda ve geleceğe güvenle bakmamızda kadınların öneminin büyük olduğunu unutmamalıyız. Emek ve sevgiyle toprağı bereketlendiren kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bereketli ve bol kazançlı bir yaşam diliyorum." ifadesini kullandı.

Sunullah Paşa Türbesi'nde restore çalışmaları sürüyor

Ladik ilçesinde bulunan Sunullah Paşa Türbesi'nde restore ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Tüm tarihi dokuları bozmadan yaşatmaya çalışacaklarını belirten Özel, "Kümbetimizdeki tarihi dokunun mümkün olduğunca değişmeden kalmasını sağlamak, bu güzide eserimizi yaşatmak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarımını için restorasyon çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay