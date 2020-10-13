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Samsun'dan kısa kısa

13.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:23
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Milli Eğitim Müdürlüğünce anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda fidan dikimi başlatıldı.

Kavak Milli Eğitim Müdürlüğünce anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda fidan dikimi başlatıldı.

Fidan dikimine Kaymakam Ömer Saygılı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla mavi ladin cinsi yaklaşık 300 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kaymakam Saygılı, ilerleyen günlerde öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla Orman İşletme Müdürlüğünce gösterilen çıplak orman arazisine, "Öğretmenler Hatıra Ormanı" kurmayı düşündüklerini kaydetti.

Demir'den patates üreticilerine hasat uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, üreticilere patates böceği ile mücadele konusunda patates hasadında toprakta artık yumru bırakılmaması uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine, patates böceği ile mücadele yöntemlerinden birinin patates hasadının tamamıyla yapılmasına özen gösterilmesi olduğunu söyledi.

Patates böceğinin önemli miktarda ürün verim kaybına neden olduğunu vurgulayan Demir, "Patates böceklerinin piyasadaki ilaçlara karşı dirençlerinin hayli yüksek olduğu bilinmektedir. Sadece ilaçlama ile patates böceklerinin sıfırlanması mümkün gözükmemektedir. Bu amaçla patates hasadının tamamıyla yapılmasına özen gösterilmeli, yani tarlada artık yumru bırakılmamalı. Aksi halde gelecek yıl bu yumrulardan oluşan patates bitkileri kışlama yerinden çıkan erginlere barınak olmakta ve mücadelesinde zorluklar oluşturmaktadır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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