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Samsun'dan kısa kısa

10.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:28
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Toplum Sağlığı Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, kış aylarında meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Kavak Toplum Sağlığı Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, kış aylarında meydana gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Koçoğlu, AA muhabirine, sobaların kurulmaya başlanacağı bugünlerde baca, soba ve borularının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bazı vatandaşların her yıl kış aylarında bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri ile karşılaştığına işaret eden Koçoğlu, zehirlenme durumunda camların açılarak ortamın havalandırılması, ortamdan uzaklaşılarak açık havaya çıkılması ve 112 Acil Yardım Servisinin aranması gerektiğini anlattı.

Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtilerin baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı gibi semptomlar olduğuna dikkati çeken Koçoğlu, "Genellikle bu semptomların ağırlığı, karbonmonoksit düzeyi ve maruz kalınan süre ile ilişkilidir. Ciddi zehirlenmelerde baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı ve hatta gecikme durumunda ölüm dahi meydana gelebilir." dedi.

MHP Kavak ilçe teşkilatından emniyet ve jandarmaya ziyaret

MHP Kavak ilçe teşkilatı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Cahit Kamber, yönetim kurulu üyeleri ile İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk'e ziyarette bulundu.

Kamber, her zaman güvenlik güçlerinin destekçisi olduklarını, yapılan ve yapılacak çalışmalarda birlikte gayret göstereceklerini kaydetti.

Yöntem ve Göktürk de ziyaret dolayısıyla Kamber'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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