Samsun'dan kısa kısa

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Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, arı kovanlarındaki bakımın geciktirilmemesi gerektiğini bildirdi.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, arı kovanlarındaki bakımın geciktirilmemesi gerektiğini bildirdi.

Aslankaya, AA muhabirine, kovanların gözden geçirilerek arıların telef olmaması ve kaliteli bal üretimi için sonbahar bakımının önem taşıdığını söyledi.

Geçmiş yıllara göre hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyrettiğini belirten Aslankaya, "Ancak gündüz ve gece sıcaklığı arasında önemli farklılık görülüyor. Arıcılarımız, bu günlerde arı kovanlarının sonbahar bakımını yapmalı. Bunun için genç bir ana arı, zayıf ve anasız koloniler birleştirilerek güçlü koloniler elde edilmeli, kovana yavrulu ve poleni olan çerçeve ilave edilmeli, zayıf kovanlara güçlü kovanlardan üzerindeki sırları kazınmış ballı petekler verilmeli. Ayrıca hastalık kontrolü ve ilaçlama yapılmalı, kovanlarının temizliği, yiyecek durumuna göre takviye edilmeli, kovandaki uçuş deliklerini ve aynı zamanda arı miktarına göre bölme tahtaları ve kovan hacmini küçültmeleri, kovanda çatlaklar varsa giderilmesi gerekir." dedi.

Aslankaya, arı üreticilerinin tereddüt ettikleri konularda Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinden bilgi alabileceğini kaydetti.

Havza Gençlik Merkezinde EBA erişim merkezi oluşturuldu

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Gençlik Merkezi bünyesinde Eğitim Bilişim Ağına (EBA) ulaşımda sıkıntı yaşayan öğrencilere destek olmak amacıyla EBA erişim merkezi oluşturulduğunu bildirdi.

Uzun, internet erişiminde sıkıntısı çeken öğrenciler için bilgisayar atölyelerini EBA sınıfına dönüştürdüklerini, çocuklara kişiye özel şifre verip herkesin kendi şifresiyle internete girip EBA'daki derslerini takip edebileceğini söyledi.

Sınıfın sosyal mesafe kuralına uygun dizayn edildiğini anlatan Uzun, "Sınıfımızda 11 bilgisayar var. Evlerinde internet sıkıntısı yaşayan öğrencilerimizi merkezimize bekliyoruz. Yine kendi tablet ve ya diz stü bilgisayarı ile gelecek öğrencilerimiz de merkezimizin kütüphanesinde verilecek kişisel şifreler ile rahat bir ortamda EBA üzerinden derslerini yapabilecek. Yapılan tüm çalışmalara geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızın eğitimden uzak kalmamaları için." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay