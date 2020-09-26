Samsun'dan kısa kısa

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Sunullah Paşa Türbesi restore ediliyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Sunullah Paşa Türbesi restore ediliyor.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 13. yüzyılda Selçuklular zamanında yapıldığı tahmin edilen Sunullah Paşa Türbesi'nin iç ve dış kısımlarının restore edilerek çevre düzenlemesinin yapılacağını söyledi.

Sunullah Paşa Türbesi'nin Ladik ilçesinin önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu ifade eden Özel, "Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bakım, onarım, restore ve çevre düzenlemesi başlatılmış. Kendilerine teşekkür ederim. 90 günlük süre içerisinde çalışmalar tamamlanarak türbe ziyarete açılacaktır." dedi.

Özel, yapının kitabesinin günümüze ulaşmadığını dile getirerek, "Yapı sekizgen planlı olup, yüksek bir kaynak üzerine oturan kubbe ile örtülmüştür. Yapıda kesme taştan malzeme kullanılmıştır. Yer yer de moloz taş malzeme görülmektedir. Türbenin sekizgen köşelerine, üzerlerinde birer aynalık olan dikdörtgen söveli pencereler yerleştirilmiştir. Yapının kubbesi yıkılmış olup sonradan aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır." diye konuştu.

CHP Kavak teşkilatından Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

CHP Kavak İlçe Başkanı Şakir Altun ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Ömer Saygılıyı makamında ziyaret etti.

Altun, Saygılı'ya görevinde başarılar dileyerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, "Samsun'un güzel ve şirin ilçesi, güreşçiler diyarı olarak bilinen Kavak ilçesinde çalışacak olmanın gururunu yaşıyorum. Kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile bütünlük içinde ilçeye hizmet yapmanın gayreti içerisinde bulunacağım." diye konuştu.

Ladik'te çiftçilere toprak analizi uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilerin ürün ekmeden önce toprak tahlili yaptırması, ürünün cinsine göre gübrenin kullanım zamanı ve miktarını ayarlaması gerektiğini söyledi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilinçsiz ve yanlış gübre kullanımının hem toprak yapısının bozulmasına hem de israfa yol açtığına işaret etti.

Birim alandan daha fazla ürün alabilmek için toprak tahlilinin önemli olduğuna dikkati çeken Demir, "Toprak tahlili yaptırmadan kullanılan gübreye yazık olur ama ne yazık ki çiftçilerimiz destekleme kapsamında olmasına rağmen halen toprak tahlili yaptırmıyor. Çiftçiler ürün ekmeden önce toprak tahlili yaptırmalı, gübreleme konusunda ise gübrenin kullanım zamanını ve miktarını iyi ayarlamalıdır, birim alandan daha fazla üründen verim alabilme yolu toprak analizi yaptırmaktan geçiyor." dedi.

Demir, toprak analizi için araziden alınacak toprak numunesinin Tarım ve Orman Müdürlüğü yardımıyla laboratuvar ortamında analiz ettirilebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay