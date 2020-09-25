Samsun'dan kısa kısa

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Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçede bulunan bir kireç torbalama fabrikasını ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçede bulunan bir kireç torbalama fabrikasını ziyaret etti.

Fabrika yetkilileriyle bir araya gelerek sohbet eden Saygılı, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İstihdama yönelik iş yerlerinin her zaman destekçisi olduğunu dile getiren Saygılı, "Fabrika iş demek, AŞ demek. Bundan önce gençlerimiz, özellikle işsizlik dolayısıyla baba ocağını terk ederek değişik il ve ilçelere gitmişler. Haliyle Kavak ilçesi önceki yıllarda önemli miktarda göç vermiş." dedi.

Fabrikası yetkilileri ise Kaymakam Saygılı'ya teşekkür etti.

Kavak Orman İşletme Müdürü Güneş'ten Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Saygılı'ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen ve başarı dileklerinde bulunan Güneş, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, yeşilin ve doğanın korunması amacıyla çıplak ormanlık arazilerin ağaçlandırılması, orman bakımının bu konuda eğitim almış kişilere yaptırılması ve kış mevsimi gelmeden köylü zati yakacak ihtiyacının karşılanması yönünde önerilerde bulundu.

Ziyarete İşletme Müdür Yardımcısı Meryem Şirin, Aksu Orman İşletme Şefi Mustafa Varıcı ve Kavak Orman İşletme Şefi Bedriye Olçum da katıldı.

Ladik'te konaklama tesisleri çevre düzenleme çalışmaları

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ladik Bungalov Tipi Konaklama Tesisleri'nin çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Özel, bu yıl içinde hizmete girmesi planlanan bungalov evleri ile kır restoranın ilçe turizminin gelişmesinde önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Bungalov evlerinin Ladik ilçesinin doğasına uygun olarak yapıldığını anlatan Özel, "Bungalov evlerimiz gürültüden uzak, göl manzarasıyla vatandaşlarımızın yorgunluğunu atabileceği, dinlenebileceği bir tatil köyü. İnanıyorum ki hizmete girmesiyle tatilcilerimiz buradan yer alabilmek için adeta yarışacak." dedi.

Özel, konaklama tesislerinde 10 bungalov ev ile kır restoranının bulunduğunu kaydetti.

Kavak'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlamaları

Kavak İlçe Müftüsü Yakup Belen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Belen, 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanacak Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yapılan hazırlık ve yapılacak çalışmalar hakkında Saygılı'ya bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Saygılı, yapılacak etkinliklerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay