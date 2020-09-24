Samsun'dan kısa kısa

Ladik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Ladik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 salgınına karşı iş yerleri, otomobiller ve çarşıdaki vatandaşlara yönelik denetimin belediye zabıta ekipleri ile polis ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

İnsan sağlığını olumsuz yönde tehdit eden koronavirüs salgınına karşı oluşturulan ekiplerin denetimi sırasında vatandaşların genel olarak maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uydukları gördüklerini anlatan Özel, "Tedbirlere daha önce riayet edilmiş olsaydı salgında artış yaşanmayacaktı. Belki de etkisiz hale gelmiş olacaktı. Geç de olsa mücadele kurallarına uyum sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

AK Parti Kavak ilçe teşkilatından Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

AK Parti Kavak ilçe teşkilatı, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Olağan ilçe kongresinde güven tazeleyen Onur Bakır, yeni yönetim kurulu üyeleri ile Kaymakam Saygılı'ya ziyarette bulundu.

Görevine yeni başlayan Saygılı'ya hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulunan Bakır, ilçeye ve vatandaşlara hizmet için göreve geldiklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Bakır ve yönetimine teşekkür ederek, "Kavak, güzel ve geleceği olan bir ilçedir. Hep birlikte en güzel hizmetleri getirmek için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." dedi.

Ladik'teki çalışmalar incelendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri inceledi.

İlçede yapımında sona gelinen düğün salonundaki tefrişat işlemlemleri ile Deliahmetoğlu Mahallesi'nde tamamlanan 3 kilometrelik sathi yol kaplaması, Ambarköy Açık Hava Müzesi, Akdağ Kayak Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından OKA destekli yapılan ve işletmesi Ladik Belediyesine devrolunacak Doruk Kafe'deki inşaat, Akdağ Kayak Merkezi tesis içi yollarında ve otopark alanlarında yapılan asfaltlama ile Kuyucak Mahallesi'nde yapımı devam eden beton yol çalışmaları incelendi.

Özel, ilçenin ihtiyacı olan hizmetleri bir bir hayata geçireceklerini dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile el ele, uyum içinde Ladik için çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay