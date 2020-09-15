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Samsun'dan kısa kısa

Havza ilçesinde 3 kırsal mahallede yapılacak halı sahalar için temel atma töreni düzenlendi.

Samsun'dan kısa kısa
15.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:35

Havza ilçesinde 3 kırsal mahallede yapılacak halı sahalar için temel atma töreni düzenlendi.

Çamyatağı, Çakıralan ve Gidirli mahalleleri halı sahaları için Çamyatağı Mahallesi 75 Yıl İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen toplu temel atma töreninde konuşan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırçalı, parti olarak tüm kadrolarla birlikte Havza'nın hizmetinde olduklarını söyledi.

Kırcalı, "Bizim en büyük değerimiz milletimiz, birlik ve beraberliğimiz. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Herkes bize saldırıyor çünkü güçleniyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından okunan dua ile halı sahaların temeli atıldı.

Törene, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kırçalı ve beraberindekiler daha sonra Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Kaymakam Şenay'dan koronavirüs tedbirleri uyarısı

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Şenay, Kovid-19'un, toplum olarak mücadele kurallarına uyulması halinde etkisiz hale getirileceğini söyledi.

Vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önemine dikkati çeken Şenay, şunları kaydetti:

"Virüs salgını toplum olarak alınan tedbirlere uyulması neticesinde etkisini kaybediyor. Bu kapsamda devletimiz tarafından belirlenen maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur. Mücadele kuralları, yasak ve kısıtlamalara uyarsak Kovid-19 salgınını da zarar görmeden atlatabiliriz."

Kaynak: AA

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