Samsun'dan kısa kısa Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçede maske denetimi yaptı.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçede maske denetimi yaptı.

Kaymakam Yılmaz ile Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik maske denetimi gerçekleştirdi. Yılmaz, basın mensuplarına, sosyal mesafe, maske kullanımı ve Kovid-19 tedbirleri hakkında vatandaşları uyardıklarını aktardı.

Son günlerde vaka sayılarında artış görüldüğüne işaret eden Yılmaz, "Kendimiz ve çevremizdekiler için tedbirlere uyalım uymayanları uyaralım. Hem kendimiz hem de çevremizdekiler için muhakkak maske takalım takmayanları uyaralım. Bundan sonraki süreçte alınan tedbirlerin denetimlerinde daha sıkı uygulamalar yapılacak." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir ise pandemi sürecinin başından itibaren halkın sağlığı için denetimleri ara vermeden sürdürdüklerini dile getirdi.

Ladik'te hijyen kursu

Ladik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen hijyen kursunda katılımcılara bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirildi.

Merkez Müdürü Nevzat Ayyıldız, pandemi nedeniyle kursa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, ilçede bu tür kursları esnaf ve vatandaşlara yönelik açmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bafra'da trafik uygulaması

Bafra'da jandarma ve polis ekiplerince trafik uygulaması yapıldı.

Ekipler, 2 ayrı noktada yaptıkları uygulamada 70 aracı denetledi.

Denetimde 13 sürücüye kurallara uymadığı için cezai işlem uygulandı.

Kavak'ta Kovid-19 denetimi

Kavak'ta Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Denetimde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, salgınının etkisiz hale getirilmesi için toplum olarak mücadele kurallarına birlikte uyulması gerektiğini belirterek, kurallara uymayan vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA