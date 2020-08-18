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Ladik'te Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı.

Samsun'dan kısa kısa
18.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:52

Ladik'te Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı.

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik başkanlığında ve Kaymakamlık makamında toplanan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nda İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdürü Vekili İlhan Güler, Ladik Merkez Orman İşletme Şefi Ceyhan Kılıçoğlu, Akdağ Orman İşletme Şefi Yunus Yıldırım ve Elmacık Orman İşletme Şefi Emre Atalay yer aldı.

Orman yangınlarının büyük oranda insan kaynaklı olduğunu hatırlatan Kaymakam Sezik, "Büyük emekle oluşturulan ormanları gelecek kuşaklara aktarmak yangın gibi önemli afetten korumak için orman yangınları ile mücadele toplantımızda aldığımız ve almamız gereken tedbirleri görüştük. Amacımız ormanları korumak ve gelecek kuşaklara yeşil bir kent bırakmaktır." dedi.

Engelli araçları sahiplerine teslim edildi

Çarşamba Belediyesi akülü engelli araçlarını sahiplerine teslim etti.

Çarşamba Belediyesinin organize ettiği programda 27 akülü engelli aracı sahiplerine teslim edildi.

Yurt dışında yaşayan Çarşambalı hayırseverlerin desteğiyle alınan 27 akülü araç, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Zekai Varol, Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, SAMDER Yönetim Kurulu üyeleri, hayırsever Mahmut Eroğlu ve engelli vatandaşların ailelerinin katılımıyla dağıtıldı.

Yurt dışında yaşayan Çarşambalı hayırseverlere teşekkürlerini sunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan "Araçların bize ulaşmasında ve teminin de büyük emek sarf eden gurbetçi hemşehrimiz Mahmut Eroğlu ile iki sene önce tanıştık ve daha önce de akülü engelli araçları dağıttık. Bugün 27 adet engelli aracımızı ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz."

Araçların şarj edilmesi için doğu yakada Ada Park girişinde ve batı yakada Emirgan Parkı'nın girişinde Araç Şarj İstasyonlarını faaliyete geçirdiklerini belirten Doğan, "İyi günlerde kullanmalarını diliyorum. Avrupa'da yaşayan hayırsever hemşehrilerimize, Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlüklerine, hayrın bugün ihtiyaç sahipleriyle buluşmasında emeği olan herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah yeni araçlarını alan hemşehrilerimiz araçlarını iyi günlerde kullanırlar." diye konuştu.

Programa, Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.

Kansere yenik düşen polis memuru için tören düzenlendi

Kansere yenik düşen polis memuru Saffettin Aksu (53) için Bafra'da tören düzenlendi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Aksu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Aksu için Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törende, Aksu'nun özgeçmişi okundu, dua edildi, helallik alındı.

Aksu'nun cenazesi, memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesine gönderildi.

Törene, Aksu'nun ailesi ile AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İlçe Emniyet Müdürü Süleymen Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, Bafra Trafik Bölge Amiri Murat Sarı ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA

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