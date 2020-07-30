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Kavak Kaymakamlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Samsun'dan kısa kısa
30.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:04

Kavak Kaymakamlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kavak Gençlik Merkezi bahçesinde koronavirüs salgını ile mücadele kurallarına uyularak düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şenay, bayramların her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı, eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı sevgi ve mağfiret günleri olduğunu vurgulayarak, "Ancak geçmiş bayramlarda olduğu gibi koronavirüs salgını dolayısıyla tokalaşmamız veya kucaklaşmamız kesinlikle olmayacak. Ziyaretler çok kısa olacak. İnşallah hep birlikte alacağımız tedbirlerle virüs salgınını etkisiz hale getirerek geçmiş dini bayramlardaki uygulamalarımıza kavuşacağız." dedi.

Kaymakam Şenay'dan halk pazarında denetim

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, halk pazarında denetimde bulundu.

Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yaptığı denetimde pazarcı esnafı ve vatandaşların salgına karşı aldığı tedbirleri inceledi.

Şenay'a denetiminde İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem eşlik etti.

Kaynak: AA

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