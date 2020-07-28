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Samsun'dan kısa kısa

Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) şehit aileleri, gaziler ve yoksul ailelere Kurban Bayramı öncesi toplam 276 bin 500 lira yardım yapılacağı bildirildi.

Samsun'dan kısa kısa
28.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:06

Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) şehit aileleri, gaziler ve yoksul ailelere Kurban Bayramı öncesi toplam 276 bin 500 lira yardım yapılacağı bildirildi.

Kaymakam ve SYDV Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine, SYDV Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yardım miktarının Kurban Bayramı öncesi hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Her zaman şehit aileleri, gaziler ile muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını anlatan Şenay, "9 şehit ailesi ile 2 gazi ve 319 ihtiyaç sahibi ailemiz olmak üzere 330 aileye 276 bin 500 lira yardım kararı aldık. 4 nüfuslu ailelere 750'şer, şehit aileleri ile gaziler ve 4 kişiden fazla olan ailelere de biner lira yardımı hesaplarına yatırdık." dedi.

Şenay, herkesin huzur, sağlık, sevinç ve güler yüz içinde bayramı geçirmesi temennisinde bulundu.

Orman yangını uyarısı

Kavak Orman İşletme Müdürü Ozkan Güneş, orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

Güneş, AA muhabirine, orman yangınlarının büyük oranda insan kaynaklı olduğuna dikkati çekti.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle muhtemel orman yangınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Güneş, anız yangını, söndürülmeden atılan sigara izmariti ve piknikçilerin yanık bıraktıkları ateşin orman yangınlarına sebebiyet verdiğini anlattı.

Vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyen Güneş, "Orman yangınları açısından hassas bir mevsimde bulunuyoruz. Orman yangınlarında erken müdahale için vatandaşların mutlaka Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bilgi vermeleri gerekir." diye konuştu.

Özel'den mahalle ziyareti

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Akyar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Özel, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları ile belediye desteğinde mahalle camisinde devam eden tadilat çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Özel, mahalle sakinleri ile bir müddet sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Halka hizmet için görev başında olduğunu belirten Özel, 7 gün 24 saat kapı ve telefonunun açık olduğunu kaydetti.

Kavak OSB Müdürü Uzun'dan Kaymakam Şenay'a ziyaret

Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Ali İhsan Uzun, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Uzun, Kavak OSB'de 25 fabrikanın çalışır durumda, 8 fabrikanın da yapım aşamasında olduğunu belirterek, fabrikalardan 676 işçinin çalıştığını aktardı.

Şenay da OSB işsizlik dolayısıyla göç veren Kavak ilçesinin gerek OSB'de gerekse ilçenin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren ve yapımı devam eden fabrikaların hizmete açılmasıyla göç almaya devam edeceğini dile getirdi.

Havza YEG Yerel Kalkınma Stratejisi Projesi onaylandı

Havza Belediye Başkanı ve Havza Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza YEG Derneği tarafından hazırlanan ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörlüğüne teslim edilen Yerel Kalkınma Stratejisi Projesinin onaylandığını bildirdi.

Özdemir, AB-Türkiye eş finansmanı ile tamamı hibe olarak tahsis edilen 2 milyon 232 bin 180 liralık proje sözleşmesi imzalandığını söyledi.

Alınan hibe ile özellikle kırsal kalkınmanın sağlanması için önemli bir kaynak sağladıklarını dile getiren Özdemir, projenin Havza'ya hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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