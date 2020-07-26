Samsun'dan kısa kısa Havza'da hayvanseverler tarafından sokak hayvanlarına yardım için kurulan platformun üyeleri bir araya geldi.

Havza'da hayvanseverler tarafından sokak hayvanlarına yardım için kurulan platformun üyeleri bir araya geldi.

Özel bir işletmede bir araya gelen Havza Hayvanseverler Platformu üyeleri güncel konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Platform üyeleri toplantıda Havza Hayvanları Koruma Derneği'nin kurulması yönünde karar aldı.

Platform Başkanı Şiple Tunç, amaçlarının yaralı sokak hayvanlarına yardımcı olmak olduğunu belirterek, "Sokak hayvanlarının beslenmesi için her gün kendi imkanlarımız ile yiyecek temin etmekteyiz, bu yiyecekleri hayvanların bulunduğu alanlara kendi imkanlarımız ile götürerek sokak hayvanlarını beslemekteyiz. İlçemizde dernek çatısı altında toplanma kararı aldık. Dernekleşmememiz halinde gerek resmi kanallardan gerekse üyelerimizin sayısını artırarak sağlayacağımız kaynak ile mama, ilaç ve barınak gibi imkanları sokakta yaşayan hayvanlar için kullanabiliriz. Bazen sokak hayvanlarını beslerken çevreden teşekkür yerine tepkiler ile karşılaşmaktayız, insanlarımız bu konuda duyarlı olmalılar. O hayvanlar beslenmez ve aç bırakılır ise yine o çevreye zarar verebilirler. Kurmayı düşündüğümüz dernekte tam da bu işleri yapmak amacıyla kurulacak, hasta ve bakıma muhtaç hayvanlar derneğin yapacağı projeler ile resmi kurumlarımızın da desteği ile rehabilite edilecekler." dedi.

Kaymakam Şenay'dan Kavaklı girişimcilere ziyaret

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Samsun'da bulunan Kavaklı girişimcilere ziyaret başlattı.

Kaymakam Şenay, ziyaret programı kapsamında Samsun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren cerrahi aletler firmasını ziyaret etti.

Üretim sahasını gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Şenay, fabrika ve üretim konusunda Uzman Cerrahi Aletler Yönetim Kurulu Başkanı ve İlkadım Kavaklılar Derneği Genel Sekreteri Nadir Seyhan'dan bilgi aldı.

Seyhan, ziyaretin ardından Kaymakam Şenay ve beraberindekilere kahvaltı programı düzenledi. Cerrahi aletlerin sağlık yönünden olmazsa olmazlarından olduğunun önemine dikkati çeken Kaymakam Şenay, bilgilendirmeden ve kahvaltı programının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Seyhan'a teşekkür etti.

Aslankaya'dan çiftçilere uyarı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, hasatta elde edilen samanın kriterlere uygun olarak depolanması uyarısında bulundu.

Aslankaya, saman israfını önlemek için samanın bozulmasına neden olabilecek çatı veya su alan diğer yerlerin bakımdan geçirilmesi gerektiğini hatırlattı.

"Saman hayvanlar için önemli bir besin maddesi. Geçmiş yıllarda saman fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla bazı besicilerin hayvanlarını satmak zorunda kaldı. Yaptığımız uyarılara rağmen bazı vatandaşlarımız samanlarını depolama konusunda özen göstermiyor." diyen Aslankaya, "Saman depoları ya su alıyor veya rutubet oluyor. Saman özelliğini kaybediyor. Hayvan da bu samanı yemiyor. Yetiştirici bozulan samanı atıyor. Biz de atılan bu samanı görünce üzülüyoruz. Bu hasat döneminde bol miktarda saman bekliyoruz. Ama üreticilerimiz geçmiş yıllardaki saman yetersizliğini dikkate alarak samanlarını iyi korumalı." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA