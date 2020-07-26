Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'dan kısa kısa

Havza'da hayvanseverler tarafından sokak hayvanlarına yardım için kurulan platformun üyeleri bir araya geldi.

Samsun'dan kısa kısa
26.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:01

Havza'da hayvanseverler tarafından sokak hayvanlarına yardım için kurulan platformun üyeleri bir araya geldi.

Özel bir işletmede bir araya gelen Havza Hayvanseverler Platformu üyeleri güncel konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Platform üyeleri toplantıda Havza Hayvanları Koruma Derneği'nin kurulması yönünde karar aldı.

Platform Başkanı Şiple Tunç, amaçlarının yaralı sokak hayvanlarına yardımcı olmak olduğunu belirterek, "Sokak hayvanlarının beslenmesi için her gün kendi imkanlarımız ile yiyecek temin etmekteyiz, bu yiyecekleri hayvanların bulunduğu alanlara kendi imkanlarımız ile götürerek sokak hayvanlarını beslemekteyiz. İlçemizde dernek çatısı altında toplanma kararı aldık. Dernekleşmememiz halinde gerek resmi kanallardan gerekse üyelerimizin sayısını artırarak sağlayacağımız kaynak ile mama, ilaç ve barınak gibi imkanları sokakta yaşayan hayvanlar için kullanabiliriz. Bazen sokak hayvanlarını beslerken çevreden teşekkür yerine tepkiler ile karşılaşmaktayız, insanlarımız bu konuda duyarlı olmalılar. O hayvanlar beslenmez ve aç bırakılır ise yine o çevreye zarar verebilirler. Kurmayı düşündüğümüz dernekte tam da bu işleri yapmak amacıyla kurulacak, hasta ve bakıma muhtaç hayvanlar derneğin yapacağı projeler ile resmi kurumlarımızın da desteği ile rehabilite edilecekler." dedi.

Kaymakam Şenay'dan Kavaklı girişimcilere ziyaret

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Samsun'da bulunan Kavaklı girişimcilere ziyaret başlattı.

Kaymakam Şenay, ziyaret programı kapsamında Samsun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren cerrahi aletler firmasını ziyaret etti.

Üretim sahasını gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Şenay, fabrika ve üretim konusunda Uzman Cerrahi Aletler Yönetim Kurulu Başkanı ve İlkadım Kavaklılar Derneği Genel Sekreteri Nadir Seyhan'dan bilgi aldı.

Seyhan, ziyaretin ardından Kaymakam Şenay ve beraberindekilere kahvaltı programı düzenledi. Cerrahi aletlerin sağlık yönünden olmazsa olmazlarından olduğunun önemine dikkati çeken Kaymakam Şenay, bilgilendirmeden ve kahvaltı programının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Seyhan'a teşekkür etti.

Aslankaya'dan çiftçilere uyarı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, hasatta elde edilen samanın kriterlere uygun olarak depolanması uyarısında bulundu.

Aslankaya, saman israfını önlemek için samanın bozulmasına neden olabilecek çatı veya su alan diğer yerlerin bakımdan geçirilmesi gerektiğini hatırlattı.

"Saman hayvanlar için önemli bir besin maddesi. Geçmiş yıllarda saman fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla bazı besicilerin hayvanlarını satmak zorunda kaldı. Yaptığımız uyarılara rağmen bazı vatandaşlarımız samanlarını depolama konusunda özen göstermiyor." diyen Aslankaya, "Saman depoları ya su alıyor veya rutubet oluyor. Saman özelliğini kaybediyor. Hayvan da bu samanı yemiyor. Yetiştirici bozulan samanı atıyor. Biz de atılan bu samanı görünce üzülüyoruz. Bu hasat döneminde bol miktarda saman bekliyoruz. Ama üreticilerimiz geçmiş yıllardaki saman yetersizliğini dikkate alarak samanlarını iyi korumalı." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım Spor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu 3. Sayfa
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Politika
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan 'pes' dedirten bir görüntü daha
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Oğlu için 2 kovanla arıcılığa başlayan anne, 2 yılda 200 kovana ulaştı
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Özlem Zengin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Selçuk Yöntem Huysuz Virjin
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Gönül Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 14:04:37. #1.15#
title