Samsun'dan kısa kısa Ladik İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Şimşir, besicilere hayvan hırsızlıklarına karşı uyarıda bulundu.

Ladik İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Şimşir, besicilere hayvan hırsızlıklarına karşı uyarıda bulundu.

Kaymakam Sedat Sezik'i makamında ziyaret eden Şimşir, Kurban Bayramı öncesi alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

Hayvan hırsızlıklarına karşı önlem olarak devriye sayısını artıracaklarını belirten Şimşir, hayvan besicilerini de hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyararak, şüpheli durumlarda zaman kaybetmeden 156 Jandarma İhbar Hattı'nı aramalarını istedi.

Şimşir, özellikle geceleri besi ahırlarının kontrol edilerek kapılarının açılmayacak şekilde kilitli tutulması ve çevresinin aydınlatılması gerektiğine dikkati çekti.

Şimşir'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Sezik, jandarma ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

Demir'den hasatta dane kaybı uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere hasatta dane kaybı uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine, hasat sırasında biçerdöverlerden dökülen dane kaybının hem çiftçi hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini söyledi.

Hasat sırasında çiftçilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Demir, "Çiftçilerimiz dane kaybını önlemek için hasadını zamanında yaptırmalı. Biçerdöver sürücü kursuna katılmayan, belgesi olmayanlara kesinlikle hasat yaptırmamalı. Hasat sırasında biçerdöverlerin hızlı kullanımına müsaade etmemeli. Biçerdöver arkasından dökülen saplarda dane kaybı olup olmadığını kontrol etmeli." diye konuştu.

Demir, aksine hareket eden biçerdöver operatörleri hakkında Tarım ve Orman müdürlüklerine suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

- Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla Ladik'te şerbet ikramı

Ladik Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara şerbet ikramında bulundu.

Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Özel, "Ladik Belediyesi olarak bu sevinç ve mutluluğumuzu halkımıza şerbet ikramında bulunarak paylaştık." dedi.

Kaynak: AA