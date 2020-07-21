Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'dan kısa kısa

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Samsun'dan kısa kısa
21.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:06

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Şimşir katıldı.

Sezik'in açılış konuşmasının ardından ilçenin genel asayiş durumu ile ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Jandarma ve Emniyet tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Sezik, salgına karşı vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin sıklaştırılmasını, vatandaşların bilgilendirilmesi çalışmalarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Kavak'ta 4-6 yaş grubu Kur'an kursu kayıtları başladı

Kavak Müftüsü Yakup Belen, 4-6 yaş grubu Merve Kur'an Kursu'na öğrenci kayıtlarının başladığını bildirdi.

Belen, AA muhabirine, Kavak Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan 4-6 yaş grubu Merve Kur'an Kursu'nun 50 öğrenci kapasiteli olduğunu belirtti.

Kur'an kursu altyapısının standartlara uygun olduğunu anlatan Belen, "Kursumuzda çocuklarımıza yaş gelişim düzeyine uygun dini, ahlaki, dil, sosyal ve duygusal gibi çeşitli konularda eğitim verilecek. Eğitmenlerimiz, çocuklarla sevgi odaklı iletişim içerisinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Belen, Kur'an kursu kayıtlarının 7 Ağustos mesai bitiminde sona ereceğini kaydetti.

Özel'den Karaaslan'a ziyaret

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özel, Karaaslan'a makamında yaptığı ziyarette, Ladik'te yürütülen sıfır atık çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe seçilen Ladik'in hem Türkiye hem de dünyaya örnek olacak şekilde çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Özel, Karaaslan'a verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Ekonomi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle...
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı
Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı
Koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmayan Ljajic, testi negatife dönünce sevgilisi ve arkadaşlarıyla yemeğe çıktı
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Murat Dalkılıç Öztürk Serengil
Spor Falcao Ali Koç Okan Buruk Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Erkek Muğla Ak Parti
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 17:06:06. #1.14#
title