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Samsun'dan kısa kısa

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, köy ürünleri pazarı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Samsun'dan kısa kısa
16.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:22

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, köy ürünleri pazarı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Özel, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, mülkiyeti Amasya Şeker Fabrikası AŞ'ye ait olan Koğa Mahallesi'ndeki yerin Belediye mülkiyetine geçirildiğini söyledi.

Bu alanda yeni yöresel ürünler pazarı olarak değerlendirmek üzere çalışma başlattıklarını anlatan Özel, "Süt ve süt ürünlerinde ilçemizin namını duymayan yoktur. Çevremizdeki il ve ilçelerden, gurbetteki hemşehrilerimizden yöresel ürünlerimize yoğun ilgi var. Amacımız ilçemizin bünyesindeki zenginlikleri gün yüzüne çıkarmak." dedi.

Yöresel ürünler pazarı için proje hazırladıklarını dile getiren Özel, "Vakit kaybetmeden de çalışmalarımıza başladık. İnşallah yakın zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Memleketimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Çarşamba'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Çarşamba'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur-an'ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Şehitler için dua edilmesi, ilahiler, şiirler okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinlendi.

Programa Belediye Başkanı Halit Doğan, Kaymakam Şükrü Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden, 15 Temmuz gazileri Yaşar Besler ve Selim Özdemir, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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