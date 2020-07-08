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Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının vatandaşların alacakları tedbirlerle etkisiz hale getirilebileceğini söyledi.

Samsun'dan kısa kısa
08.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:40

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının vatandaşların alacakları tedbirlerle etkisiz hale getirilebileceğini söyledi.

Sezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlendirilen polis ve belediye zabıta ekiplerince sebze ve gıda pazarında kontrol ve denetimlerin devam ettiğini dile getirdi.

Ekiplerce Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda bilgilendirmede de bulunulduğunu belirten Sezik, "Vatandaşlar olarak koronavirüsün etkisiz hale getirilmesi için devletimizin belirlediği kurallara uyarsak, o zaman etkisiz hale getiririz. Bunun için maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Koronavirüse karşı belirlenen kurallara uymayanlara 900 lira para cezası uygulanacağına dikkati çeken Sezik, salgın etkisini kaybedinceye kadar kontrol ve denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Belediye Başkanı Özel'den mahalle ziyareti

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ahmetsaray Mahallesi'ni ziyaret etti.

Özel, Ahmetsaray Mahallesi'nde yapımında sona gelinen kilitli parke taş döşeme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelen Özel, sorun ve isteklerini dinledi.

İlçe merkezi yanında kırsal kesimdeki mahallelere de en iyi hizmeti götürmenin gayreti içinde olduklarını belirten Özel, "Gittiğimiz yerlerde vatandaşımızın memnuniyetini görmek bizi de mutlu ediyor. Yapılan ve yapılacak projelerimizi vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Vatandaşların taleplerini de değerlendirmek üzere not edip çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz." dedi.

CHP'den Kavak'ta hayır çarşısı

CHP Kavak İlçe Başkanı Şakir Altun, ilçede açılan hayır çarşısının yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Altun, hayır çarşısının "Biz bir aileyiz" projesi kapsamında CHP İl Başkanlığı ile Kavak İlçe Başkanlığı iş birliğinde açıldığını söyledi.

Hayır çarşısının Yaşar Doğu Mahallesi'nde faaliyetlerine devam ettiğini anlatan Altun, "Ramazan ayında yardım paketlerinin dağıtımı sırasında yaptığımız değerlendirmede, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi aileler için hayır çarşısına ihtiyacı olduğunu belirledik. İhtiyaç sahibi ailelerimiz çarşımıza gelerek kendilerinin ve çocuklarının ihtiyacı olan giyecekleri alabiliyor. Evlerinde iyi durumda giyecekleri olanlar da bunları yıkayıp ütüledikten sonra hayır çarşımıza getirerek askıya asıyor." diye konuştu.

Aslankaya'dan çiftçilere hasat uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere hububat hasadı uyarıda bulundu.

Aslankaya, Kavak'ta birkaç hafta sonra buğday hasadına başlanacağını belirterek, çiftçilerin operatör belgesi olmayan biçerdöverlere hasat yaptırmaması gerektiğini söyledi.

Hububatın biçimi esnasında meydana gelecek dane kaybının çiftçinin yanı sıra ülke ekonomisine de zarar vereceğini vurgulayan Aslankaya, "Çiftçiler hasad sırasında biçerdöverin biçtiği alanı kontrol ederek olası dane dökülmesinde operatörü uyarmalı. Ziraat Odası Başkanlığı olarak dane kaybının sıfıra düşmesini istiyoruz. Hasad edilen tahıl nemli ise mutlaka kurutulmalı ve daha sonra depolanmalı." diye konuştu.

Kavak'ta 2020 yılı hasat sezonunda yaklaşık 125 bin dekar ekili alanda hububat hasadı yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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