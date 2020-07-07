Samsun'dan kısa kısa Kavak Müftüsü Yakup Belen, başkalarının sağlığının tehlikeye atılmasının kul hakkına girdiğini söyledi.

Kavak Müftüsü Yakup Belen, başkalarının sağlığının tehlikeye atılmasının kul hakkına girdiğini söyledi.

Belen, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altında bulunduran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların, devlet tarafından konulan mücadele kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgınının tamamen etkisiz hale getirilmesi yönünde vatandaşların mücadele kurallarına uymaları gerektiğini vurgulayan Belen, "Azalış eğiliminde olduğu bildirilen salgının etkisini tamamen kaybetmesi için tüm vatandaşlarımızın maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekir. Sağlık, Rabb'imizin bize emanetidir. Bizlere düşen bu emanete sahip çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir. Öyleyse yaşadığımız salgın karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım." ifadesini kullandı.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Göktürk atandı

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Teğmen Furkan Göktürk, görevine başladı.

Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse'nin İl Jandarma Komutanlığı emrine alınmasıyla boşalan İlçe Jandarma Komutanlığına, Terme Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli Teğmen Göktürk getirildi.

Görevine başlayan Göktürk, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Göktürk, vatandaşların rahat ve huzurlu ortamda yaşamını sürdürmesi için gayret göstereceğini söyledi.

Şenay da Göktürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA