Samsun'dan kısa kısa Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyarıda bulundu.

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyarıda bulundu.

Sezik, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıkların satışına başlanıldığını söyledi.

Kurbanlık seçimi ve pazarlığının yapılmasında virüs salgınına karşı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkati çeken Sezik, "Özellikle kurbanlık alışverişinde yapılan pazarlık usulü, örf de geleneklerimiz arasında bulunuyor ancak salgına karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması gerekir. Yakın mesafede yapılan kurbanlık seçimi ve pazarlık durumunda dikkatli davranmalı, maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır." dedi.

Sezik, virüsün toplum olarak kurallara uyulması durumunda etkisiz hale getirebileceğini kaydetti.

Emniyet Müdür Vekili Güler'den dolandırıcılara karşı uyarı

Ladik Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler, telefonla arayarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyarıda bulundu.

Güler, ilçede son dönemde telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, asker, hakim ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yapıldığını belirtti.

Hiçbir kamu çalışanının vatandaştan para istemeyeceğinin altını çizen Güler, bu durumlarda vatandaşların 155'i aramaları ve en yakın polis merkezine giderek bilgi vermeleri gerektiğini bildirdi.

Telefonla arayan dolandırıcıların, "Terör örgütü hesaplarınızı ele geçirdi, kimlik bilgilerinizi kullanarak sizin adınıza faaliyet gösteriyor', 'Filan yerde meydana gelen hırsızlık olayında parmak iziniz çıktı, olay yerinde kimliğiniz bulundu. Eğer hesaba para havalesi yapmazsanız başınız çok kötü ağrıyacak, tutuklanacaksınız." gibi sözlerle insanları korkuttuklarını anlatan Güler, kesinlikle bu kişilere inanılmaması ve güvenlik birimlerine haber verilmesi gerektiğini kaydetti.

Çiftçilere anız yakmayın uyarısı

Ladik Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, hasat sonrası tarlada kalan anızın toprak için önemli bir organik madde kaynağı olduğunu belirterek, çitçileri anızı yakmamaları konusunda uyardı.

Dal, anız yangınlarının hububat verimini olumsuz etkilediğini, dolayısıyla geçim kaynağı olan toprağın fakirleştirildiğini söyledi.

Anız yangınının topraktaki organik madde miktarı, toprağın fiziksel, kimyasal özellikleri, oluşumu, erozyon direncine de etki ettiğini vurgulayan Dal, bu nedenle mahalle muhtarları ve çiftçilerle görüşerek anız yakmanın sakıncalarını aktardıklarını kaydetti.

Tayini çıkan adli personele veda yemeği

Kavak Adliyesinde tayini çıkan personele veda yemeği düzenlendi.

Asliye Ceza Hakimi Gizem Ergül, Cumhuriyet Savcısı Barış Çetin, yazı işleri müdürleri Mesut Murat Yağmur ve Zafer Hacıoğlu için Kavak Güven Göleti piknik sahasında veda yemeği gerçekleştirildi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, ilçeden tayin olanlara çeşitli hediyeler vererek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA