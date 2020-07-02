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Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı halk pazarında denetimlere devam ettiklerini bildirdi.

Samsun'dan kısa kısa
02.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:18

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı halk pazarında denetimlere devam ettiklerini bildirdi.

Şenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk pazarında denetimde görevlendirilen polis ve zabıta ekiplerinin esnaf ve vatandaşlara virüsle mücadele konusunda bilgilendirme ve uyarıda bulunulduğunu söyledi.

Salgının etkisiz hale getirilmesi konusunda toplum olarak mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Şenay, "Halk pazarında maske takma, sosyal mesafe gibi konularında denetim ve bilgilendirmelerde bulunuluyor. Gereken tedbirleri alıyoruz." dedi.

Şenay, belirlenen kurallara uymayanlara 900 lira para cezası uygulanacağını kaydetti.

Havza'da kan bağışı kampanyası

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 74 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında kan bağışı otobüsü ilçeye geldi.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste 3 gün boyunca 74 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

Kovid-19 nedeniyle düğüne gidemeyecekler için IBAN numarası paylaşıldı

Havza'da bir çift, yapacakları düğüne yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelemeyecekler için hesap numarasını paylaştı.

İlçede 3 Temmuz Cuma günü bir düğün salonunda düğünleri olacak çift, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilaveten düğüne katılımın az olacağı düşüncesiyle IBAN numarası yazılı davetiye dağıttı.

Çiftin dost ve yakınlarını mutlu günlerini paylaşmaya davet ettikleri davetiyelerinin en alt kısmında, "Kovid-19 nedeniyle düğünümüze katılamayanlar için" ibaresi ile IBAN numarası yer aldı.

Ziraat Odası Başkanı Demir'den kurbanlık uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak veya sevk yapacak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla meydana gelebilecek hayvan hareketleri yoğunluğunun bulaşıcı hayvan hastalıklarının artmasına sebep olabileceğini söyledi.

Hayvan hastalıklarının genelde uygunsuz ve kontrolsüz hayvan hareketlerinden kaynaklandığına dikkati çeken Demir, "Hayvan yetiştiricilerinin, satıcılarının ve alıcılarının belirlenen kriterleri göz önünde bulundurması gerekir. Özellikle alınacak hayvanların kulak küpesi ve pasaportlarının olmasına dikkat etmeli." dedi.

Demir, kurbanlık satış yerlerine getirilen hayvanların il içi hareketlerinde pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, büyükbaş hayvanlar için pasaportlar ve küçükbaş hayvanlar için nakil belgeleri olması gerektiğini anlatarak, "Sadece belgeleri tam olanların pazar girişine müsaade edilmektedir. Ayrıca hayvanların kulak küpeleri takılı, hastalıklara karşı koruyucu aşılarının yapılmış olması gereklidir. Hayvan taşıyacak araç sahiplerinin nakliyeci yetki belgesi, hayvanların bakımından sorumlu kişininde bakıcı yeterlilik belgesi yanlarında bulundurulmalıdır." diye konuştu.

Başkan Özel'den Güvenli Mahallesi'ne ziyaret

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Güven Mahallesi'nı ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Güvenli Mahallesi ana arter yolunda başlattığı beton yol çalışmalarını inceleyen Özel, mahalle sakinleriyle sohbet edip talep ve önerilerini dinledi.

Özel, ilçeyi her yönüyle yaşanabilir, modern bir kent haline getirmek istediğini belirterek, "Kapım ve telefonum her an açık. Herhangi bir sorun veya talebiniz olduğunda beni arayabilirsiniz." diye konuştu.

Müftü Belen'den hafızlık Kur'an kursuna ziyaret

Kavak Müftüsü Yakup Belen, 19 Mayıs Mahallesinde bulunan Yaşar Doğu Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Ziyaretinde kurs öğrencileriyle sohbet eden Belen, hafızlığın önemine değindi.

Kursiyerlerden kursta öğrendiklerini yaşantılarında da uygulamalarını isteyen Belen, öğrenci ve öğreticilere başarılar diledi.

Havza'da asfaltlama çalışmaları

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Dereköy Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt kaplama çalışmalarını inceleyip ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özdemir, ilçenin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Hem Büyükşehir Belediyesi hem de belediyemize bağlı ekipler sahada çalışmalarına devam etmekte. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e desteklerden ötürü teşekkür ederim." dedi.

Fen İşleri Havza Şube Müdürü Burak Görmüş de Dereköy Mahallesi merkezinde 3 bin 400 metre sıcak asfalt çalışması yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Manşet

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