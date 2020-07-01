Samsun'dan kısa kısa Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Kredi Yurtlar Kurumunu (KYK) ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Kredi Yurtlar Kurumunu (KYK) ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile gerçekleştirilen ziyarette Kavak KYK erkek ve kız öğrenci yurtlarında yürütülen yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıkları inceleyen Şenay, KYK Müdürü Muhittin Oytun'dan bilgi aldı.

Şenay ve Kasapoğlu, incelemelerin ardından yurt çalışanları ile bir araya geldi.

Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç ve Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz de katıldı.

Orman İşletme Müdürü Güneş'ten yabani orkide uyarısı

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş, halk arasında salep olarak bilinen yabani orkidenin toplanmaması uyarısında bulundu.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabani orkidenin nesli tehlike altına giren bitkiler listesine alınması dolayısıyla toplanmasının yasak olduğunu söyledi.

Vatandaşların herhangi bir cezai işleme maruz kalmaması için yasağa uyması gerektiğine dikkati çeken Güneş, "Orkide bitkisi, nesli tehlike altına giren bitkiler listesindedir. Toplayanlar cezai işleme tabi tutulmaktadır. Vatandaşlarımız cezai işlemle karşılaşmamak için yabani orkide toplamaktan kaçınmalıdır." dedi.

Güneş, orman müdürlüğü ve bağlı işletme şeflikleri çalışanları ile yabani orkideyi toplamanın yasak olduğu konusunda mahalle muhtarları ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Kavak'ta Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kavak'ta, Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı'nda gerçekleştirilen programda, Samsunspor'un kentin bir markası, Samsunluların da sevdası olduğunu söyledi.

Kulübün 55. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Sarıcaoğlu, bundan sonra yeni başarılara ulaşmasını diledi.

Samsunspor Marşı'nın seslendirildiği programda havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber, CHP İlçe Başkanı Şakir Altun, Kavak Gençlik Taraftar Derneği Başkanı Fatih Döveç ile sporseverler katıldı.

Kaynak: AA