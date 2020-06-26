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Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, halk pazarında incelemelerde bulundu.

Samsun'dan kısa kısa
26.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:16

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, halk pazarında incelemelerde bulundu.

Şenay, pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyulmasını istedi.

Maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uymadığını denetleyen Şenay, "Belirlenen kurallara uyarsak, virüsü etkisiz hale getirebiliriz. Polis ve zabıta ekipleri sürekli denetimde bulunuyor. Maskesini kurallara uygun olarak takmayanlara 900 lira idari para cezası uygulanacak." dedi.

İncelemelerde İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem ve İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Kökçüoğlu da bulundu.

Cuma namazı cami avluları ile meydanlarda kılındı

Kavak'ta vatandaşlar, cuma namazını normalleşme süreci kapsamında cami avluları ve meydanlarda kıldı.

İlçe Müftüsü Yakup Belen, cuma namazı öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı vaazda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele konusunda devletin belirlediği kurallara uyulmasını, aksine hareket edenlerin kul hakkına girebileceğini söyledi.

İlçe merkezinde vatandaşlar, cuma namazını beşinci defa Yörgüç Paşa Camisi yanındaki Cumhuriyet Meydanı'nda eda etti.

Evlerinde abdest alarak seccadesi ile gelenlerin maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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