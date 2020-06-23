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Kavak Müftülüğüne atanan Yakup Belen, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı makamında ziyaret etti.

Samsun'dan kısa kısa
23.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:02

Kavak Müftülüğüne atanan Yakup Belen, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı makamında ziyaret etti.

Kavak ilçesi eski vaizi iken eski görev yerine müftü olarak atanan Belen, ziyaretinde Kaymakam Şenay'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şenay, Belen'e yeni görevinde başarılar dileyerek, yatılı kız Kur'an kursu yapmak için atıl vaziyette duran Toptepe Karakol Komutanlığı eski binası ile ilgili çalışmaların takip edilmesini istedi.

Kaymakam Sezik'ten maske uyarısı

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili uyarılarda bulundu.

Sezik, Kovid-19 salgınının maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması halinde etkisiz hale getirilebileceğini vurguladı.

Maskesini usulüne uygun şekilde takmayanlara 900 lira para cezası uygulanacağına dikkati çeken Sezik, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, vatandaşların ikametleri haricindeki tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmaları, bu karara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri ve sağlık için maske takmayı ihmal etmemeleri gerekiyor." dedi.

Kavak'ta ot hasadı devam ediyor

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, ilçede aşırı yağışların yerini sıcak ve güneşli havaya bırakmasını fırsat bilen yetiştiricilerin ara verdikleri ot hasadına yeniden başladıklarını söyledi.

Aslankaya, ilçede 2020 yılı için bir dönüm ot biçme ve toplama ücretinin 20 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Bu sene bol yağış nedeniyle otla mücadele yapılmayan hububat ekili arazilerin adeta otluğa dönüştüğüne işaret eden Aslankaya, "Ziraat odası olarak çiftçilerimizin arazilerinin kontrolünü yaparak, bu tür arazilerinde ot hasadı yapmaları kendileri için gelir yönünden daha avantajlı olacak." dedi.

Hayvan yetiştiricisi Bilal Demirhan da hayvanlarının kışlık yiyeceğini karşılamak için ot hasadı yaptıklarını anlatarak, saman depolarını da gözden geçirdiklerini ifade etti.

Kavak ilçesinde 35 bin dekar arazide ot hasadı yapılacağı öğrenildi.

Emekli olan Çörekçioğlu için veda programı

Havza Belediyesinden emekli olan Ömer Faruk Çörekçioğlu için veda programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi ve Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, belediyeciliğin fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu vurguladı.

Bu fedakarlığı 38 yıl gibi uzun süre gösteren Çörekçioğlu'na teşekkür eden Özdemir, "Her işe başlayanın en büyük hayali, bir gün emekli olmaktır. Burada önemli olan şeref, onur ve vicdan rahatlığı ile emekli olabilmek. Ömer Faruk Bey, bugün bu onuru ve mutluluğu yaşamakta. Kendisine ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum." dedi.

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli ise Çörekçioğlu ile uzun yıllardır sendika çalışmalarında birlikte çalıştıklarını anlatarak, "Değerli ağabeyimiz her zaman bizlerle birlikte olacak. Her ihtiyaç duyduğumuz zaman kapsını çalacağız. Çörekçioğlu'na hem belediyemize hem de sendikamıza verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çörekçioğlu ise uzun bir süre ilçesi, ülkesi ve insanlara hizmet etmenin gururunu yaşadığını dile getirerek, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Daha sonra Özdemir, Gayretli, Bem-Bir-Sen iş yeri temsilcisi Hüdai Baltacı ve Fen İşleri Müdürü Ömer Büyük tarafından Çörekçioğlu'na çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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